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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة طنطا: قدمنا 330 قافلة طبية شاملة للقرى الأكثر احتياجا.. فيديو

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة قدمت 330 قافلة طبية شاملة للقرى الأكثر احتياجا خلال عام واحد فقط. 

 

وأضاف "محمود زكي رئيس جامعة طنطا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تم فحص ما يقرب من 8465 سيدة  في إطار مشاركة الجامعة في فعاليات المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية ضمن مبادرة "100 مليون صحة" تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر".


وأشار الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا: "أحد أهم محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة دعم المبادرات الرئاسية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة مثل مبادرة حياة كريمة ومحو الأمية ودعم صحة المرأة".

 

محو أمية ما يقرب من 20  ألف مواطن

 

وأوضح: "الجامعة ساعدت في محو أمية ما يقرب من 20  ألف مواطن خلال العام الماضي، فضلا عن إطلاق برنامج لدعم ذوي الهمم"، مؤكدا على توفير كافة الوسائل والإمكانيات للحفاظ على صحة المرأة باعتبارها أداة هامة في تأسيس مجتمع قادر على الإنتاج والتنمية.
 

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