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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تشكر وزراء الخارجية العرب: تعزيز التعاون يعكس الصداقة الاستراتيجية العميقة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أكدت ماو نينج، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، تقدير بلادها لـ القرارات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم بجامعة الدول العربية بتعزيز العلاقات مع الصين لسنوات عديدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية: "هذا يعكس تماما التصميم الراسخ للدول العربية لتطوير علاقتها مع الصين، كما يعكس الصداقة التقليدية العميقة والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الصين والدول العربية"

وأضافت أن الصين والدول العربية شريكين استراتيجيين للتعاون الشامل والتنمية المشتركة والتوجه المستقبلي، وقد دعم كل منهما الآخر دائما في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بيانا منذ اللحظة الأولى التي زارت فيها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، تمسك الجامعة الصارم بمبدأ الصين الواحدة.

وتابعت: "حقق البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" بين الصين والدول العربية نتائج مثمرة، حيث ظلت الصين الشريك التجاري الأول للدول العربية منذ سنوات عديدة، واستمر التعاون العملي الصيني العربي في مختلف المجالات في تعميقه وترسيخه. وأصبح نموذجا للتعاون بين بلدان الجنوب".

وأكدت أن الجانبين سيحافظون على التنسيق الوثيق حول القضايا الساخنة في الشرق الأوسط، وقد ساهموا معا في الحفاظ على السلام والتنمية الإقليميين.

وتابعت: "ستواصل الصين دعم تضامن الدول العربية وتعاونها بحزم لحل قضايا الأمن الإقليمي، ودعم الشعوب العربية لاستكشاف مسارات التنمية الخاصة بها بشكل مستقل، ومواصلة تعزيز التضامن والتعاون مع الدول العربية، وبناء "الحزام والطريق بشكل مشترك. وتعزيز تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي، والتكاتف مع الدول العربية. والاتجاه نحو بناء مجتمع المصير المشترك الصيني العربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد". 

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