كوكا يسجل في فوز ألانيا سبور على أنقرة جوجو في الدوري التركي

سجل النجم المصري أحمد حسن كوكا، المنتقل حديثاً إلى صفوف فريق ألانيا سبور، في فوز فريقه على أنقرة جوجو بنتيجة 2 /1، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وجاء هدف كوكا في الدقيقة 65 وذلك بعد نزوله إلى أرضية الملعب بـ 4 دقائق، حيث كان يجلس على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة.

ثم تعادل ياسين جوريلير لصالح فريقه أنقرة جوجو في الدقيقة 69، ثم خطف اللاعب افكان بكيروجلو الفوز لفريق ألانيا سبور في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ورفع فريق ألانيا سبور رصيده إلى النقطة 8 محتلاً المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد فريق أنقرة جوجو عند نقطة واحدة فقط محتلاً المركز الأخير.