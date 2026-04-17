مصرع شاب وإصابة 3 في تصادم موتوسيكل وجرار زراعي بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه بكفر الشيخ وأصيب 3 آخرون إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة موتوسيكل وجرار زراعي بطريق «سيدي سالم - منشأة عباس».

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد استقبال مستشفى سيدي سالم المركزي «م.ا» 27 سنة، عامل، (متوفى)، ومحمد على 24 سنة، مصاب بكدمة بالساق اليمنى، وأحمد عبد العزيز 21 سنة، مصاب بكدمة بالساقين، وأحمد محمد 25 سنة، مصتب باشتباه ارتجاج بالمخ وكدمة بالكتف الأيسر، بسبب حادث سير.

وتبين أنه أثناء استقلال المتوفى والمصابين دراجة نارية «موتوسيكل» قيادة المتوفى وسيرهم بطريق «سيدي سالم - منشأة عباس»، وأمام قرية المشارقة أثناء تخطي قائد الدراجة لجرار زراعي ملحق به مقطورة محملة بمحصول البنجر اختل مقود الدراجة بيده، ما أدى إلى سقوطهم أرضاً وسقوط المتوفى أسفل الإطارات الأمامية للمقطورة ووفاته.

بتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي على المتوفى، تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية توقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 7042 لسنة 2026م، جنح مركز سيدي سالم، وجرى التحفظ على الدراجة النارية والجرار الزراعي والمقطورة بمركز الشرطة، وأخطرت جهات التحقيق.