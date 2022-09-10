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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض أسعار البيض بمنافذ الزراعة.. اعرف الكرتونة بكام؟

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم

سيطرت حالة من الارتفاع فى  أسعار البيض اليوم السبت  10-9-2022  في السوق المحلية ومنافذ البيع الحكومية، وذلك بعد ارتفاع كبير فى أسعار البيض، حيثُ وصل سعر الكرتونة  الى 80 جنيهًا  ، وتتحدث بعض الأخبار عن وصول سعر كرتونة البيض إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض بمنافذ الزراعة 

وسجلت أسعار البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة للكرتونة الواحدة 56.5 جنيه، ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25% .

أسعار البيض الأحمر بمنافذ وزارة الزراعة 

وسجلت أسعار البيض الأحمر للكرتونة الواحدة 58.5 جنيه، أما البيض البلدى فيتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 63 و 64 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 64 و 65 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 65 و 66 جنيهًا للكرتونة.

طرحت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كميات من  بيض المائدة ، بأسعار مخفضة للكرتونة، من خلال سيارات متنقلة أمام ديوان الوزارة بالدقي، للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

طرح كميات كبيرة من البيض

وأكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه تم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر،  من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلا عن منفذها الدائم بمقر الهيئة بالدقي.

البيض

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن ذلك يأتي ضمن تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

 

ولفت إلى أن الهيئة  تحملت  تكلفة النقل من المزارع الي المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، ودون مغالاة، أو التأثير على تكلفة المنتج، وذلك في إطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الأطراف.

وكان السيد القصير وزير الزراعة، قد أكد في تصريحات سابقة له على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

 وتواصل الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

كما تستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

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