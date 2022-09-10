عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة أولي تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي محمد مغربي لينضم لأبناء الرداء الأحمر رسمياً.

وكان مغربي معاراً إلى نادي تبليسيه التشيكي لمدة عامين قبل أن يقرر الأهلي قطع إعارته بصورة رسمية ليكون أولى التدعيمات للخط الدفاعي في فترة الإنتقالات الصيفية.

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر، ظهر غدا الأحد داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.

يحضر الاجتماع الجهاز الفني بالكامل لوضع النقاط فوق الحروف في كل الأمور الإدارية ‏والفنية.

ومن المقرر أن يصل كولر ومعاونوه إلى القاهرة اليوم السبت؛ لبدء مهمته مع الأهلي، بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين ‏قادمين.

يصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين (مدرب، ومدرب أحمال، ومحلل أداء).