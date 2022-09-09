شاهد.. أول صورة لتوقيع كولر لـ الأهلي في وجود أمير توفيق ومرتجي

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر، ظهر الأحد المقبل، داخل مقر النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي والإفريقي.
يحضر الاجتماع الجهاز الفني بالكامل لوضع النقاط فوق الحروف في كل الأمور الإدارية والفنية.
ومن المقرر أن يصل كولر ومعاونوه إلى القاهرة غدًا السبت؛ لبدء مهمته مع الأهلي، بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين قادمين.
يصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين (مدرب، ومدرب أحمال، ومحلل أداء).