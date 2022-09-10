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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت .. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران .. الملك تشارلز يتعهد بحمل إرث الملكة إليزابيث.. نيويورك تعلن الطوارئ بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف

صدى البلد

الصحة المصرية: لا داعي للفزع من جدرى القرود.. والعلاج وأماكن العزل متوافرة
زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس
الملك تشارلز: رحيل والدتي لحظة كنت أخشاها
الملك تشارلز الثالث: حياتي ستتغير الآن وعليّ أن أقوم بأدوار مهمة جدًا
عقوبات أمريكية جديدة على إيران بعد هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا
بوتين: روسيا ستصدر 30 مليون طن من الحبوب بنهاية 2022

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري قوله إنه من المتوقع أن تظهر بعض حالات الإصابة بڤيروس جدري القرود في مصر خاصة أن العالم كله أصبح قرية صغيرة، والحالة التي أعلنت عنها وزارة الصحة مصابة بالڤيروس قادم من الخارج، والأهم الآن سرعة الترصد وسرعة الاستجابة والعلاج والعزل.

وأوضح أن العزل يتم بمستشفيات حميات العباسية وإمبابة، وأنه سيتم توفير أماكن بالمحافظات في حال ظهور أي حالات أخرى من الإصابة، مضيفا أن المريض لا يحتاج إلى عزل صارم أو مشدد لأنه ليس ڤيروسا تنفسيا مع الحصول على بروتوكول العلاج الذي يستمر من 5 إلى 10 أيام. وأكد أن العلاج متوافر وأماكن العزل متوافرة ولا داعي للقلق ولا التوتر من انتشار هذا الڤيروس في مصر لأنه ليس ڤيروس تنفسي مثل كورونا فينتشر بسرعة ولكنه يحدث بالالتصاق الوثيق مع المريض.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية والوزير المسؤول عنها، إسماعيل خطيب، بعدما كشفت أن طهران تقف وراء هجوم إلكتروني غير مسبوق استهدف ألبانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي. وقالت الحكومة الألبانية إن إيران شنت الهجوم في 15 تموز/يوليو الماضي، سعيا لشل المرافق العامة والوصول إلى بيانات في دوائر حكومية.

دوليًا، قالت "الراي" إن حاكمة نيويورك كاثي هوكول أعلنت حالة الطوارئ الكارثية في محاولة لتسريع جهود تطعيم السكان ضد شلل الأطفال بعد اكتشاف الفيروس في عينات من مياه الصرف مأخوذة من أربع مقاطعات. ويأتي الأمر التنفيذي من هوكول بعد اكتشاف الفيروس الشهر الماضي في عينات من مقاطعة ناسو في لونج آيلاند، على حدود حي كوينز في مدينة نيويورك. وفي وقت سابق من العام الحالي، تم اكتشاشف الفيروس أيضا في عينات من مقاطعات روكلاند وأورنج وسوليفان، وجميعها تقع شمالي المدينة.

تطورات جديدة في قضية اقتحام منزل ترامب

بايدن يعلن مشاركته في جنازة الملكة إليزابيث

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله إن قوات كييف استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد، حيث أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم، حيث قال: "في الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من 30 بلدة في منطقة خاركيف" الحدودية مع روسيا.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الملك تشارلز الثالث وصف وفاة والدته الملكة إليزابيث بأنها اللحظة التي كان يخشاها"، وذلك في حديث مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الجمعة، التقطته كاميرات التلفزيون. وجرى أول لقاء يجمع رئيسة الوزراء مع ملك بريطانيا الجديد بعد عودة تشارلز إلى لندن قادما من اسكتلندا، حيث وجد حشودا خارج قصر بكنجهام جاءت لتقديم العزاء في الملكة الراحلة.

وذكرت "القبس" أن الملك تشارلز أعلن أن نجله الأمير ويليام سيخلفه في لقب أمير ويلز، قائلاً في خطاب له "سأقوم بكل ما بوسعي للدفاع عن دستور بلادنا.. إن حياتي ستتغير الآن وعليّ أن أقوم بأدوار مهمة جدًا" واعتبر أن هذا الوقت بالنسبة له، مهم جدًا، كما هو مهم بالنسبة للعائلة الملكية، مؤكدًا أنه سيحكم جميع البريطانيين بكل حب وتقدير.

وأوضح الملك تشارلز الثالث بأن الملكة إليزابيث قدمت تضحيات في سبيل الواجب، متعهدًا بالدفاع عن المبادئ الدستورية طوال حياته.

وأشارت "الوطن" إلى أن لرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده ستُصدر 30 مليون طن من الحبوب بنهاية العام، ومستعدة لزيادة هذه الكمية إلى 50 مليون طن، فيما قالت وزارة الزراعة قالت قبل أسبوع إن روسيا مستعدة لتصدير 30 مليون طن من الحبوب في النصف الثاني من 2022.

 

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