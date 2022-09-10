سميرة الجزار تثمن مبادرة شواهد مصر للحفاظ على التراث والأثار

التقت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بمجموعة من أعضاء مبادرة شواهد مصر للحفاظ على تراث مصر والتي تضم عددا من الشباب الواعى المحب للتراث المصرى والذى يسعى للحفاظ على تراث مصر الأثرى.

وشهدت " الجزار " جانباً من أعمال المبادرة وقيامها بتنظيف ورفع الأتربة بقصبة رضوان بمنطقة الخيامية بحى الدرب الأحمر.

وشاهدت النائبة عن قرب هذا الأثر الرائع والذى أهمل لفترة شارفت على الخمسة وعشرين عاما وما ترتب عليه من أثار سلبية من تراكم الأتربة والغبار والجهود التي يبذلها أعضاء المبادرة من أجل تحسين المكان قدر الإمكان.

وأثنت النائبة سميرة الجزار على فكرة المبادرة وجهودها المبذولة للحفاظ على تراث مصر وأثارها بشكل يسهم فى حفظ هذا التراث من الإهمال بشكل يضمن إمتداد الصورة الحضارية لمصر عبر التاريخ .

كما قامت النائبة سميرة الجزار بجولة تفقدية لمنطقة الخيامية وباب زويلة والغورية تفقدت خلالها حالة الأماكن الأثرية ومدى جاهزيتها لاستقبال الزائرين والسائحين .