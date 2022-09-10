عيد المعلم المصري.. خبير: المدرسون لدينا يعانون من الأزمات والتحديات

قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، انه يجب علينا جميعآ الاهتمام بالمعلم اهتمام حقيقي وليس شعارات نرفعها ونتحدث عنها فقط، وان المعلمين لدينا يعانون من العديد من الازمات ويواجهون الكثير من التحديدات واننا اذا اردنا تحقيق نهضة حقيقة فى العملية التعليمة يجب علينا ان نعي وندرك أن ارتكازنا الحقيقي يكون مرتكز على تحسين اوضاع المعلم.

وصرح الدكتور فتح الله، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ضرورة الحديث الفعال عن تحسين احوال المعلم، وليس ما نشهده الآن من تهميش لدوره واظهاره بشكل غير لأئق فى بعض الاعمال الفنية واننا نرى بها تهكم على مهنة المعلم او وضعه بكاركتير غير لأئق.

واوضح الدكتور أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات، إلى أهمية وضع برامج تدريبية لتطوير حقيقة ادائته ومهارات ولتحقيق التطور التكنولوجي والتعامل بالتكنولوجية الحديثة، بإضافة إلى أهمية تخفيف الاعباء من حيث كثافة المناهج وعدد الحصص، حيث شرح أن المناهج الدراسية المتواجدة مكدسة بصورة كبيرة ووقت المخصص لها قليل لذلك لا يستطيع المعلم إلى تحيق الاهداف التعليمة والتربوية الحديثة فى تناول المنهج لذلك يلجأ إلى الاساليب التقليدية والتى ليست مطلوبة الآن.

واشار الخبير التربوي، إلى ضرورة الاهتمام ايضآ بالجانب المادي وانه يأتى فى مقدمة الاشياء الواجب تحسينها للمعلم، حتى يعيش حياة كريمة تجعله غير قادر على ابراز جميع مواهبة لابداعية داخل الفصل لانشغاله بإعباء الحياة الاقتصادية الأخرى، بإضافة إلى حفظ حقوق المعلم وان ذلك لا يحدث بدون وجود نقابة قوية تدافع عنهم وتقف بجانبهم، وأنه ينبغي تفعيل دور النقابة ليكون دور فاعل للحفاظ على هوية المعلم ومكانته ولدفاع عنه، ولتحقيق الجانب الاجتماعي والجانب النفسي والمهني ايضآ .

واكمل أن للنقابة دور كبير فى عمل ترفيه اجتماعي جيد وأن يوفر للمعلم إجازة ، بإضافة إلى الجانب العلاجي وأن من دورها توفر مظلة ومناخ علاجي جيد وأن المعلم لا يحظي بذلك مقارنه بعض اعضاء النقابات الأخري، وأن كل تلك الأمور تحسن من حالة المعلم .

وأنه يجب التطوير فى عملية الترقي وأن يكون بشكل منهجي ويكون مرتبط بقدرة المعلم على فتح افاق جديدة وليس الفترة الزمنية التى تحكم عملية الترقي ى المرتبة الأولي، بل يجب وضع شروط من الكفايات والمهارات اذا حقها المعلم يحصل على الترقية، واننا اذا تحدثنا عن المعلم ومهنة التدريس فنحن نتحدث عن أهم مهنة لانها مسئولة عن إعداد وتاهيل الاجيال الجديدة التى من شأنها بناء الوطن.