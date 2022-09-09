خبير تعليم يضع خريطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عدد كبير من المعلومات الهامة التى تساعد أولياء الأمور والطلاب الاستعداد للعام الدراسي الجديد والعودة للمدرسة:

وصرح الدكتور شوقي فى تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد” كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتالي جاءت كالتالي: