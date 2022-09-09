خبير تعليم يضع خريطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عدد كبير من المعلومات الهامة التى تساعد أولياء الأمور والطلاب الاستعداد للعام الدراسي الجديد والعودة للمدرسة:
وصرح الدكتور شوقي فى تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد” كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتالي جاءت كالتالي:
- تجهيز الاحتياجات المدرسية من (ملابس، وشنط ، وكشاكيل، وكراسات، وغيرها من المستلزمات المدرسية) مبكر او قبل وقت كاف من الدراسة، فلا داعي لتأخير شراء تلك الاحتياجات قبل بدء الدراسة مباشرة وبالتالي التعرض لضغوط الوقت، والاضطرار إلي شراء ما سيكون متبقي . فضلا عن توفير وقت للراحة للطفل قبل أيام من الذهاب للمدرسة.
- تعويد الطفل علي النوم والاستيقاظ مبكرا قبل فترة كافية من بدء الدراسة ، حتى لا يعاني من صعوبات في ذلك عند بداية الدراسة مما يؤثر على تركيزه واستيعابه.
- التمسك بالتفاؤل والأمل مع بداية الدراسة وأنها ستكون سنة سعيدة ستنتهي بالنجاح والتفوق والارتقاء .
- أن يكون الوالدان نموذجا للهدوء أمام الطفل وعدم إظهار أي علامات للقلق أو التوتر أمامه بخصوص بدء الدراسة، أو بخصوص إمكانياته و قدراته العقلية.
- بث الثقة في نفس الطفل من خلال التركيز على نواحي القوة والإيجابية لديه وإبرازها.
- تدريب الوالدين للطفل علي الحديث الإيجابي مع ذاته كأن يقول (أنا شاطر، أنا متفوق، أنا متميز) .
- تحديد أهداف للطفل الاستذكار بشكل يومي وأن يسعىإلى تحقيقها.
- أن يكون تركيز الوالدين على (تعلم وإتقان) أولادهم للمعلومات والمعارف في المواد المختلفة أكثر من تركيزهم على مجرد النجاح فقط واجتياز السنة (أي تأسيس الطفل تعليميا)
- تحديد أفضل الأماكن في المنزل للاستذكار بحيث تكون بعيدة عن مصادر التشتت والضوضاء وبعيدة عن أماكن النوم (مثل السرير)،.
- تحديد توقيت معين ثابت للاستذكار يناسب الطفل وبحقق من خلاله أقصي استفادة مرجوة.
- التدرج في عدد ساعات الاستذكار: فيمكن تخصيص ثلاث ساعات يوميا للاستذكار في أول أسبوع ، ثمفي الأسبوع التالي تخصيص أربع ساعات هكذا.
- استخدام أكثر من حاسة في الاستذكار: فقراءة الدرس بصوت مسموع أفضل من قراءته بشكل صامت فقط مما يساعد علي تثبيت المعلومات.
- استخدام طرق استذكار مختلفة حسب طبيعة المادة): (فلو المادة سهلة يمكن استذكارها بدون أخذ وقت راحة، ، أما إذا كانت المادة صعبة أو طويلة فيمكن أخذ أوقاتا للراحة.
- استذكار الدروس أولا بأول وعدم تركها حتى تتراكم على بعضها
- عدم استذكار المواد المتشابهة عقب بعضها مباشرة حتى لا يحدث تداخل بينها.
- تحديد الأجزاء الصعبة في كل درس وطلب إعادة شرحها سواء من الزملاء أو من المعلم:
- (تخصيص وقت يوميا للترفيه): وممارسة الطفل لهواياته المفضلة على أن يكون ذلك بعد انتهائه من الاستذكار حتى يكون دافعا له.
- وضع جداول للاستذكار اليومي او الاسبوعي .
- تخصيص وقت استذكار اضافي للمقررات الصعبة لانها تتطلب وقتا أكبر.
- تخصيص يوما في الأسبوع للترفيه.