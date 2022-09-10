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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تزوير المحررات الحكومية

المشدد 15 عاما لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى بالسجن المشدد 15 عاما لأفراد تشكيل عصابى يتزعمه موجه أول بالتربية والتعليم ويضم 6 أخرين هم موظف بالاثار ومدرسين وصاحب شركة سياحة وموظفتين بالثقافة واحدى الوحدات المحلية.

وجهت للتشكيل العصابي تهمة التداخل فى وظيفة عمومية وانتحال صفة رسمية وتزوير مستندات وخطابات حكومية٣ منسوبة لعدة جهات وتقليد اختام والتحصل على مبالغ مالية بزعم القدرة على التعيين فى الوظائف الحكومية .

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ورفضت المحكمة فى حكمها دفاع المتهمين بشأن كون ان النزاع مدنى بين المتهمين والمجنى عليهم وكون الواقعة جنحة وقررت المحكمة ان اركان الجرائم التى ارتكبها المتهمين مكتملة وتامة بما يتعين اخذهم باقصى قدر من الشدة .

ترجع أوراق القضية إلى ورود معلومات وشكاوى لهيئة الرقابة الادارية، تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بتزوير خطابات منسوبة لجهات حكومية وتخليص أوراق وإصدار خطابات تعيين لمواطنين على غير الحقيقة ومزورة مقابل الحصول منهم على أموال نظير ذلك. 

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين ادعوا أنهم يستطيعوا تعيين الشباب والمواطنين في وظائف عمومية وحكومية عن طريق استقطاب راغبي العمل في وظائف حكومية واستولوا منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج خطابات منسوبة لتلك الجهات وإعطائها لراغبي العمل وبلغت جملة ما تم حصره من تلك الأموال 4 ملايين و800 ألف جنيه.

 كما تبين أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية منسوبة لأكثر من جهة حكومية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وهم موجه بالتربية والتعليم موظف بالاثار ومدرسين وصاحب شركة سياحة وموظفتين بالثقافة واحدى الوحدات المحلية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع التزوير وقررت الجهات المختصة حبسهم وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

القليوبية الرقابة الإدارية تشكيل عصابى الوحدات المحلية السجن المشدد

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