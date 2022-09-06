هشم رأسها بفأس.. المؤبد للمتهم بقتل زوجته في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لأمين مخزن لاتهامه بقتل زوجته باستخدام فأس وسدد لها عدة ضربات برأسها ووجهها بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم رئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعى، ومحمود محمد بربرى، وأمانة سر رضا فتحى جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11218 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1738 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد. ع. ف"، 36 عامًا، أمين مخزن، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، قتل المجنى عليها "سهير. إ. س"، ربة منزل، بغير سبق إصرار أو ترصد بأن استل أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "فأس" وسدد لها عدة ضربات فى رأسها ووجهها فأحدث إصابتها المبينة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "فأس" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

ولقيت ربة منزل مصرعها إثر تعدى زوجها العامل عليها بالضرب بآلة حادة "فأس"، ما أدى إلى مصرعها فى الحال، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، وجرى التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "س. ا"، 39 عامًا، ربة منزل، ومقيمة عرب النجدى، مصابة بالرأس ووفاتها فى الحال.

وعلى الفور، انتقلت مباحث المركز لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن مرتكب الواقعة زوجها ويدعى "م. ا"، 40 عامًا، ومقيم سنهرة بدائرة قسم طوخ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تبين أنه كان يوجد خلافات زوجية بينهما وذهب ليلة أمس لإنهاء تلك الخلافات حدثت مشادة بينهما فقام بالتعدى عليها بآلة حادة "فأس" على رأسها، ما أدى إلى مصرعها فى الحال.