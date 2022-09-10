مد فترة التقديم بالمدينة الجامعية للطلاب القدامى بجامعة الإسكندرية

قررت جامعة الإسكندرية مد فترة التقديم بالمدينة الجامعية للطلاب القدامى نظراً لتأخر بعض الكليات في ظهور نتائجها لبعض الفرق والأقسام، وتيسيراً على الطلاب القدامى الراغبين في التقدم للإقامة بالمدن الجامعية وذلك حتى الخميس 15 سبتمبر الجاري.



وقد أعلنت الإدارة العامة للمدينة الجامعية بالإسكندرية قبول طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية اعتبارا من 10 سبتمبر حتى 22 سبتمبر الجاري.

ويقوم الطالب لاستيفاء كافة البيانات والاختام الواردة بطلب الالتحاق دون كشط او تعديل ، كما شددت المدينة الجامعيةعلى ان آيه بيانات غير صحيحة بيتم استبعاد الطالب .

كما يقوم الطالب برفع الصورة الشخصية على موقع الزهراء للتقديم.