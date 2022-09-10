جراء التغيرات المناخية.. المحافظ: الإسكندرية معرضة للغرق

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن شاطئ المندرة المجانى كان فكرة جميلة، حيث أن الأهالي البسطاء لا يستطيعون دخول الشواطئ لأنها برسوم، وجاءت فكرة إنشاء أكبر شاطئ مجانى بطول 230 مترا على ساحل البحر للمكفوفين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية “cbc”، أنه يتم إنشاء ممشى بطول 250 مترا مجانيا، موضحا أن فكرة نفق 45 لحل الأزمة المرورية من شارع 45 ، حيث أنه يقوم بتوسعة الكورنيش.

وتابع : "مفيش متر واحد من شواطئ الإسكندرية هينقص"، مردفا: "قريبا الانتهاء من مشروع كوبرى ونفق 45"، لافتا إلى أن الأمطار تزادا سنويا، وشبكات الصرف الصحي تستوعب فقط مليون و900 ألف متر مكعب.

وأشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة، جاء للاستفادة من مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية، متابعا أن معظم شواطئ البحر المتوسط معرضة للغرق جراء التغيرات المناخية.



