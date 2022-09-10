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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

عقدت الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، اليوم الجمعة، جمعيتها العمومية، لإنتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، وذلك بقاعة المؤتمرات داخل المكتبة، في حضور 155 من أعضاء الجمعية.

وفاز عصام عزت ب144 صوتًا، الدكتورة أميرة مرسال ب144 صوتًا، الدكتور سامي رمضان ب142 صوتًا، المهندس محمد حنفي ب142 صوتًا، سمر عصام ب142 صوتًا، الدكتور سامح شحاته ب141 صوتًا، محمد البرقي ب137 صوتًا، مرڤت رفاعي ب136 صوتًا، والدكتورة وفاء الغنام ب131 صوتًا.

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وفي كلمته، تقدم مُدير الجمعية، حمدان القاضي، بالشكر لمجلس الإدارة السابق، مُتمنيا التوفيق والنجاح لمجلس الإدارة الجديد.

وأكد مُدير الجمعية أن الجمعية تهدف تطوير نشاطها بقوة الفترة القادمة، مُضيفًا أن مجلس الإدارة الجديد يضم نُخبة من المُتخصصين والأكاديميين، القادرين على تنمية موارد الجمعية وتحقيق أهدافها.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية تهدف لمُساندة مكتبة الإسكندرية في أداء رسالتها، وتدعيم الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر ثقافة الإنسانية وتحقيق التفاعل بينها وبين المجتمع.

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