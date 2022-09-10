الجمال والسعادة.. تعرف على معنى علامة "نفر" في الكتابة الهيروغليفية

تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.



علامة نفر

وتُمثل علامة نفر، القصبة الهوائية مع القلب، ومعناها الجمال والسعادة.

ووُردت في عدة كلمات، أشهرها اسم الملكة "نفرتيتي" ويعني اسمها الجميلة آتية، والملكة "نفرتاري" ويعني اسمها جميلة الجميلات.

كما أن كلمة "نفر" تعنى "فرد"، وهو لفظ يستخدم حتى يومنا هذا بنفس المعنى.