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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مؤهلات لاعبي الكرة.. شيكابالا حاصل على الإعدادية و"دكتور زعيم الثغر" خريج طب| نوستالجيا

كرة قدم
كرة قدم

العديد من لاعبي كرة القدم - وهي اللعبة الأشهر في مصر - لم يحصلوا على شهادة جامعية وبعضهم تفوق دراسيا، ويبدو أن الحصول على الشهادة الجامعية لم يكن ضمن قائمة اهتمامات عدد من نجوم كرة القدم الذين قرروا الاهتمام بموهبتهم الفنية وتطويرها، على حساب الانتهاء من دراستهم.

 

 المؤهلات الدراسية لنجوم كرة القدم المصرية

 

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ونجم منتخب مصر، التحق صلاح بمعهد الدراسات المتطورة بالهرم.

 

أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، حاصل على بكالوريوس تجارة من مودرن أكاديمي بالمعادى ويعد من أبرز اللاعبين الذين سطعوا فى سماء أوروبا.

 

عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، حصل على بكالوريوس التجارة من مودرن أكاديمى، وهو أصغر هداف للدوري المصري فى تاريخه عندما سجل 15 هدفا فى موسم 2004\2005.

 

شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، حصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية.

 

محمود عبد الرازق شيكابالا صانع العاب نادي الزمالك، حاصل على الشهادة الإعدادية ويعتبر أحد أمهر اللاعبين فى الكرة المصرية، إلا أن موهبته مع طموحاته منحته حياة خاصة مليئة بالنجاحات والشهرة والجوائز.

 

صخرة الدفاع وائل جمعة، مثالًا مميزًا، حيث حصل على بكالوريوس آداب قسم اللغة الإنجليزية.

 

نجوم حصلوا علي كلية الطب؛ ومنهم أحمد عبدالله نجم الزمالك في التسعينيات، وأحمد فوزي حارس الأهلي وبتروجت السابق، ونجم الاتحاد السكندري محمد خيري، الذي لُقب بدكتور زعيم الثغر.

 

وحصل لاعب الأهلي السابق عمرو بركات، على مجموع 98% في الثانوية العامة دخل به كلية الهندسة، فيما تحصل محمود عزت مدافع سموحة على مجموع مقارب التحق من خلاله بكلية الصيدلة.

 

محمد النني هو الآخر، اكتفي بشهادته الثانوية بالمحلة، بجانب حصول عمرو زكي، والسيد حمدي، على شهادة الثانوية الصناعية.

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