عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تتخلى ألمانيا عن أوكرانيا في ظل استمرار أزمة الغاز ..أنالينا بربوك تجيب

أنالينا بربوك
أنالينا بربوك

 

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ، اليوم السبت ، إن دعم برلين لأوكرانيا لن يتداعى في مواجهة انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، وذلك لدى وصولها في ثاني زيارة لها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية في بيان "سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا" ، مضيفة أن الدعم الألماني سيشمل الأسلحة ، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والمالية.
في مايو ، أصبحت أنالينا بربوك أول عضو في الحكومة الألمانية يزور كييف منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.


وتسعى ألمانيا ، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، لدعم الأسر  والصناعات التي تتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة بعد أوقفت روسيا الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1.

شولتز يتحدى روسيا: إمدادات الغاز تكفينا شتاء هذا العام

وشددت وزير ةالخارجية بربوك على أن "بوتين يراهن علينا بتعبنا من تعاطفنا مع معاناة أوكرانيا".

وأشارت إلى أن "هذه الخطة لن تنجح ويجب ألا تنجح لأن أوروبا كلها تعرف أن أوكرانيا تدافع عن نظامنا السلمي والأمن".


والتقت وزيرة الخارجية مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا اليوم السبت. وقالت إن أحد أسباب زيارتها هو تقديم المساعدة لأوكرانيا في إزالة الألغا التي خلفتها القوات الروسية في الأراضي الزراعية والمباني - وهي مهمة قد تستغرق عقودًا.


في وقت سابق، قام رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي ورئيس لاتفيا إيجيلز ليفيتس بزيارة دولة إلى أوكرانيا، حيث ناقشوا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي مسألة تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا. 
كما ناقش قادة بولندا وأوكرانيا أيضًا إمكانية شراء بولندا للكهرباء المولدة من أوكرانيا.

كان رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك أول رؤساء حكومات يزورون أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي. 
وسافر رؤساء الوزراء إلى كييف في مارس لإظهار التضامن مع أوكرانيا وتقديم حزمة مساعدات واسعة النطاق من الاتحاد الأوروبي. 
بعد فترة وجيزة ، تبعهم رؤساء وزراء ورؤساء ووزراء آخرون من جميع أنحاء العالم.

حتى الآن ، زار أوكرانيا من بين آخرين رؤساء بولندا وفرنسا ورومانيا وكندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا ورؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وإيطاليا والمملكة المتحدة ومسؤولون من الولايات المتحدة وألمانيا و الدول والمنظمات الدولية الأخرى.
 

أنالينا بربوك وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك وزيرة الخارجية الألمانية دعم برلين لأوكرانيا انخفاض إمدادات الطاقة الروسية ثاني كييف روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وقادش اليوم (2-0) في الدوري الإسباني

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

عاجل .. برازيلي ينضم رسميا لـ صفوف الأهلي

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم .. منى فاروق تحرج صديقها | شاهد

جالسا على رجلها.. شاهد| صورة صادمة لـ سعد الصغير مع زوجته

موضوعات متعلقة

الدفاع البريطانية: الهجوم الأوكراني وضع روسيا في ورطة

هل باتت القوات الروسية محاصرة في الجنوب الأوكراني؟

أوكرانيا تدرس إغلاق محطة زابورويجيا النووية بسبب مخاوف من تسرب إشعاعي.. تفاصيل

شولتز يتحدى روسيا: إمدادات الغاز تكفينا شتاء هذا العام

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات عقب تقرير الطاقة الذرية بشأن زابوريجيا

صحف السعودية: تصعيد مصري داخل الجامعة العربية.. وبوتين: العقوبات تهدد العالم بأسره وعزل روسيا مستحيل.. وترامب يكشف: أحتفظ بوثائق عن القدرات النووية لدولة أخرى

سياسة صفر كوفيد.. ماذا تفعل الصين بأسعار البترول في العالم؟

انخفاض أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع الدولار| والسبب

ترشيحاتنا

انتبه.. عادة غير متوقعة تحميك من الإصابة بـ الخرف

لا نحتاج مواقف رمادية.. أحمد موسى: الانحياز للوطن دون تردد .. فيديو

شاهد سوبرمان الصغير يقتحم خطاب رئيس دولة تشيلي على الهواء

بعد 3 أسابيع .. تاج الدين يعلن مفاجأة عن جدري القرود |شاهد

الإيطالية فيرا جيما تحصد جائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا بمسابقة Orizzonti

السكر بـ15 جنيها|قفزة مفاجئة في الأسعار والطن يزيد 1150 دفعة واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيت بلانشيت وجوليان مور.. اللون الأسود يغزو السجادة الحمراء لختام مهرجان فينيسيا

قبل شهر من الرحيل.. ساحر تنبأ بوفاة ملكة بريطانيا في سبتمبر

بإطلالة محتشمة وبرفقة ابنتها .. جوليان مور على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان فينيسيا 

كرمته مرة وأنقذته أخرى.. ماذا حدث بين محمد صلاح والملكة إليزابيث؟

فيديو

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ