هل تتخلى ألمانيا عن أوكرانيا في ظل استمرار أزمة الغاز ..أنالينا بربوك تجيب

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ، اليوم السبت ، إن دعم برلين لأوكرانيا لن يتداعى في مواجهة انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، وذلك لدى وصولها في ثاني زيارة لها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية في بيان "سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا" ، مضيفة أن الدعم الألماني سيشمل الأسلحة ، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والمالية.

في مايو ، أصبحت أنالينا بربوك أول عضو في الحكومة الألمانية يزور كييف منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.



وتسعى ألمانيا ، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، لدعم الأسر والصناعات التي تتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة بعد أوقفت روسيا الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1.

وشددت وزير ةالخارجية بربوك على أن "بوتين يراهن علينا بتعبنا من تعاطفنا مع معاناة أوكرانيا".

وأشارت إلى أن "هذه الخطة لن تنجح ويجب ألا تنجح لأن أوروبا كلها تعرف أن أوكرانيا تدافع عن نظامنا السلمي والأمن".



والتقت وزيرة الخارجية مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا اليوم السبت. وقالت إن أحد أسباب زيارتها هو تقديم المساعدة لأوكرانيا في إزالة الألغا التي خلفتها القوات الروسية في الأراضي الزراعية والمباني - وهي مهمة قد تستغرق عقودًا.



في وقت سابق، قام رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي ورئيس لاتفيا إيجيلز ليفيتس بزيارة دولة إلى أوكرانيا، حيث ناقشوا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي مسألة تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

كما ناقش قادة بولندا وأوكرانيا أيضًا إمكانية شراء بولندا للكهرباء المولدة من أوكرانيا.

كان رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك أول رؤساء حكومات يزورون أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي.

وسافر رؤساء الوزراء إلى كييف في مارس لإظهار التضامن مع أوكرانيا وتقديم حزمة مساعدات واسعة النطاق من الاتحاد الأوروبي.

بعد فترة وجيزة ، تبعهم رؤساء وزراء ورؤساء ووزراء آخرون من جميع أنحاء العالم.

حتى الآن ، زار أوكرانيا من بين آخرين رؤساء بولندا وفرنسا ورومانيا وكندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا ورؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وإيطاليا والمملكة المتحدة ومسؤولون من الولايات المتحدة وألمانيا و الدول والمنظمات الدولية الأخرى.

