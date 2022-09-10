بشأن الانتخابات.. بيان عاجل من الاتحاد العام لنقابات المهن لمجلس نقابة الموسيقيين

أصدر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، بيانًا لنقابة المهن الموسيقية، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح باب الترشح على مقعد النقيب والإشراف عليها.

من المقرر فتح باب الترشيح غدا الأحد 11 سبتمبر، على منصب نقيب الموسيقيية بعد استقالة الفنان هانى شاكر.

وجاء نص البيان كالتالي: «السادة نقابة المهن الموسيقية إلحاقا لكتابنا بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية أود التفضل بالإحاطة بضرورة موافاتنا العاجلة بكتاب يحدد الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشح والطعون وموعد الانتخابات الخاصة بالنقيب».

وأضاف البيان :«وذلك حتى يتسنى لرئيس الاتحاد مخاطبة الهيئات القضائية للإشراف الكامل على الانتخابات، وذلك طبقًا لمواد القانون 35 لسنة 1975 وتعديلاته قانون 103 لسن 1987 (المادة 105 / مكرر)».