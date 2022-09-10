عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشأن الانتخابات.. بيان عاجل من الاتحاد العام لنقابات المهن لمجلس نقابة الموسيقيين

هاني شاكر
هاني شاكر

أصدر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، بيانًا لنقابة المهن الموسيقية، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح باب الترشح على مقعد النقيب والإشراف عليها.

 

من المقرر فتح باب الترشيح غدا الأحد 11 سبتمبر، على منصب نقيب الموسيقيية بعد استقالة الفنان هانى شاكر.

 

وجاء نص البيان كالتالي: «السادة نقابة المهن الموسيقية إلحاقا لكتابنا بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية أود التفضل بالإحاطة بضرورة موافاتنا العاجلة بكتاب يحدد الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشح والطعون وموعد الانتخابات الخاصة بالنقيب».

 

وأضاف البيان :«وذلك حتى يتسنى لرئيس الاتحاد مخاطبة الهيئات القضائية للإشراف الكامل على الانتخابات، وذلك طبقًا لمواد القانون 35 لسنة 1975 وتعديلاته قانون 103 لسن 1987 (المادة 105 / مكرر)».

 

نقابة الموسيقيين نقابة المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر انتخابات الموسيقيين بيان عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

بالأسماء.. بيراميدز يعلن رحيل 3 نجوم عن الفريق

انضم بالفعل.. شوبير يُعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

عاجل .. برازيلي ينضم رسميا لـ صفوف الأهلي

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وقادش اليوم (4-0) في الدوري الإسباني

اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم .. منى فاروق تحرج صديقها | شاهد

ترشيحاتنا

ننشر أبرز توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لوزراء المالية الأفارقة

هدى رمزي: الست اللي عاوزة تاخد مقابل الرضاعة ما تتجوزش وتريحنا

مش عايز أدفع فاتورة غلطاتها.. عمر كمال يعلن فسخ خطوبته بتعليق صادم

خلّفت منه مع صدمة الأم.. الإعدام لأبّ عاشر ابنته كالأزواج في المرج

تصدر الدوري الإسباني.. برشلونة يعمق جراح قادش برباعية

قطع له شرايين القلب .. بلطجي ينهي حياة شاب بشبرا الخيمة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل قرص شهية

فستان كشف التاتو.. هيفاء وهبى تثير جدلا من زفاف شقيقتها|شاهد

صديقته لسنوات .. معلومات عن خطيبة سعد لمجرد الجديدة غيثة العلاكي |شاهد

نزوح وكيت بلانشيت.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2022

فيديو

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ