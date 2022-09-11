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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 : مصدر دخل إضافي

برج الدلو
برج الدلو

تشير توقعات برج الدلو اليوم، أنك قد تحاول تأجيل الأشياء ولكن قد لا يكون هناك الكثير الذي يمكنك القيام به.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو.. حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2022: تخطط للسفر

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برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 : مشاكل عاطفية

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

الدخل الإضافي قد يحسن استقرارك المالي، نظرًا لأن وضعك المالي قد يتحسن بشكل كبير اليوم، فقد تخطط لشراء فيلا لعائلتك. قد تكون متحمسًا جدًا لهذا الفكر، قد لا تكون عائلتك معك في أي مسألة من هذا القبيل، قد تكون هناك بعض الخلافات في الأسرة وقد يتحول الجو إلى حالة من الفوضى.

برج الدلو وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد تواجه بعض المواقف المعقدة في مكان العمل اليوم، قد لا تكون قادرًا على اتخاذ القرارات الصحيحة في العمل، قد تشعر بالضياع مع الكثير من ضغوط العمل، ولكن قد تضطر إلى التعامل مع كل شيء بعقل هادئ لأن هذا قد يستمر لليوم فقط.

توقعات برج الدلو صحيا

قد تصبح كل مشاكلك الصحية شيئًا من الماضي، يمكنك ممارسة اليوجا والعمل على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة. 

توقعات برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد يكون من تحب سعيدًا وقد تتحسن علاقتك، قد تحاول الحفاظ على الفرح، يمكنك اصطحاب شريكك لتناول غداء أو عشاء مميز.

حظك اليوم .. برج الدلو وتوقعات شهر سبتمبر 2022

قد لا تكون قادرًا على تلبية توقعات عائلتك وقد يكون هذا مصدر قلق لك. 

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