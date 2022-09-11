جوزي خاني .. أبرز تصريحات ميمي جمال

حلت الفنانة ميمي جمال، ضيفة برنامج "الستات" مع سهير جودة عبر قناة "النهار" واستعادت ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى.

أكدت ميمي جمال، أنه كان هنالك نزوة في حياة حسن مصطفى، وقالت: "كان في مسرحية يشارك فيها بنات بيقدموا الاستعراضات، كان في بنت عندها 18 سنة وتدخل كل شوية أوضته وتوريله "المانيكير" كاتبه عليه حروف اسمه، هو راجل كبير ولاقى حاجة جديدة وغريبة، وحسن مش حسين فهمي القمر اللي بيكبر بيفضل قمر، كان راجل طبيعي.

وتابعت: كان بيوصلها بالعربية، أنا في الوقت دا كنت بشتغل في القاهرة وهو الإسكندرية، والبنت اللي كانت بتقطع تذاكر المسرح صاحبتي، شافت منظر معجبهاش وكلمتني وطلبت مني أروح إسكندرية.

مع انتشار تريند صورة الفنانة كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، قوبل بترحيب كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حتى احتلت الصورة التريند بشكل كبير، وهو الأمر الذي رفضته الفنانه ميمي جمال تمامًا، موضحه في إحدى اللقاءات التليفزيونية أن دعم عمر يوسف لزوجته أثناء تواجدها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أمر طبيعي بين أي زوجين.

وأضافت ميمي جمال: «أرفض ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من أراء جدلية، مثل الإشادة بدعم عمرو يوسف لكندة علوش في حين أن ما حدث طبيعي بين أي زوجين.. طبيعي تبقى واقفة رايها على كتف جوزها، هنتكلم في دي كمان، ما الزوج سند، بلاش التريند دا، الكلام بيعصبني».

كشفت الفنانة ميمي جمال، تفاصيل لأول مرة عن تعرضها لـ الخيانة، وقالت :" كان فى مسرحية بتتصور فى الإسكندرية، و بيشارك فيها جوزي الفنان الراحل حسن مصطفى، وكانت هناك واحدة تشارك فى المسرحية، من البنات الصغيرة، عمرها 18 سنة كانت بتمثل معاه".

وأضافت ميمي جمال، خلال حوارها على قناة النهار، أن :" البنت كانت بتدخل له الغرفة لوحدها، وتفضل تقول له شوف أنا كاتبة اسمك على أيدي، وكلام غير مقبول من بنت صغيرة مع رجل كبير".



ولفتت ميمي جمال، إلى أنها تلقت اتصالا من إحدى السيدات فى المسرح بالإسكندرية، تخبرها بما يحدث، من حسن مصطفي، مع البنت الصغيرة صاحبة الـ 18 عامًا، فى الإسكندرية، وأن هناك شيئا غير مقبول، ومشاهد لا يقبلها أحد، أن حسن يقوم كل يوم بتوصيل البنت للبيت كل يوم، “ خيانة يعني”.



وأشارت إلى أنها سافرت من القاهرة لـ الإسكندرية، وحدثت مشادة كبيرة، ولكن لم يحدث طلاق بسبب هذا الأمر ولكن حدث الطلاق فى مشادة أخرى، بعد أن أصبح الحب ينقص، وانشغلت فى أكثر من عمل.



وتابعت :" انا كنت بدلعه، ولكن فى فترة ما الشغل خدني منه، فطلقني، وبعد فترة رجعنا لبعض بعد أن طلبت من أحد المخرجين التدخل و حل المشكلة" واعترفت ميمي جمال “ المشكلة كانت من عندي مش من عند حسن وكان هناك سوء تفاهم”.

أبدت الفنانة ميمي جمال، رأيها في تريند المرأة مش ملزمة الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "مش موافقة على الكلام ده".

وقالت ميمي جمال في تصريحات تليفزيونية: "إزاي المرأة مش ملزمة.. وانا مش موافقة على الترند ده، واللي أعرفه أن المرأة المتزوجة مسؤولة عن بيتها مسؤولية كاملة سواء من تربية الأبناء والقيام بالأعمال المنزلية وإرضاع الأطفال ".

المرأة ملزمة



وتابعت ميمي جمال :" المرأة ملزمة بالاهتمام بزوجها"، مضيفا:" لو الرضاعة بفلوس كان الستات في مصر بقوا مليونيرات والكلام ده مش صح ".

وتابعت ميمي جمال:" زوجي مكنش بيعرف يعمل حاجة في البيت ومكنش بيدخل المطبخ وكان على قلبي زي العسل، وكنت اهتم به في المنزل وأقوم بالأعمال المنزلية".

