أخبار السيارات|تبدأ بـ 140 ألف جنيه.. اشتري سوبارو امبيريزا مستعملة.. فيراري تستعد لإطلاق أول SUV في تاريخها بإعلان تشويقي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تقدم شركة تويوتا اليابانية العملاقة أسطولاً ضخماً ومتنوع من السيارات الجديدة في السوق السعودي مثل سيارات السيدان والهاتشباك والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتبر الشركة الأكثر تحقيقاً للمبيعات والانتشار.

استطاعت السيارات الرياضية أن تحقق نجاحًا كبيرًا داخل الاسواق العالمية والعربية، نسبة إلى الكثير من المقومات التي تتمتع بها، مثل تصميها الخارجي الكبيرة نسبيًا، والذي يمنحها مساحة داخلية رحبة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية وبحسب الفئات المقدمة.

شهدت أسعار السيارات الجديدة عدة زيادات متعاقبة، حيث أعلنت أغلب الشركات زيادة أسعارها بشكل رسمي من خلال وكلائها المحليين، بالإضافة لفرض قيمة إضافية تعرف باسم الأوفر برايس وهي مبالغ إضافية غير رسمية.

تقدم شركة سوزوكي اليابانية مجموعة من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، والتي تضم باقة متنوعة من الطرازات ومنها النسخة سيلاريو 2022.

نشرت شركة فيراري الإيطالية اعلانا تشويقيا لسيارتها المنتظرة الجديدة بوروسانجوي " Purosangue " بعد سنوات من الانتظار، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقناتها الرسمية على اليوتيوب.

شهدت القائمة السعرية لسيارات MG المطروحة داخل السوق المصري، زيادة جديدة عن جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 20 ألف جنيه.