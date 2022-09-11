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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|تبدأ بـ 140 ألف جنيه.. اشتري سوبارو امبيريزا مستعملة.. فيراري تستعد لإطلاق أول SUV في تاريخها بإعلان تشويقي

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

تويوتا فورتشنر موديل 2022 .. سعرها ومواصفاتها في السعودية| صور

تقدم شركة تويوتا اليابانية العملاقة أسطولاً ضخماً ومتنوع من السيارات الجديدة في السوق السعودي مثل سيارات السيدان والهاتشباك والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتبر الشركة الأكثر تحقيقاً للمبيعات والانتشار.

 

لمحبي السيارات الرياضية.. 5 سيارات موديل 2022 في السعودية |صور

استطاعت السيارات الرياضية أن تحقق نجاحًا كبيرًا داخل الاسواق العالمية والعربية، نسبة إلى الكثير من المقومات التي تتمتع بها، مثل تصميها الخارجي الكبيرة نسبيًا، والذي يمنحها مساحة داخلية رحبة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية وبحسب الفئات المقدمة.

 

تبدأ بـ 140 ألف جنيه.. اشتري سوبارو امبيريزا مستعملة| صور

شهدت أسعار السيارات الجديدة عدة زيادات متعاقبة، حيث أعلنت أغلب الشركات زيادة أسعارها بشكل رسمي من خلال وكلائها المحليين، بالإضافة لفرض قيمة إضافية تعرف باسم الأوفر برايس وهي مبالغ إضافية غير رسمية.

 

للبنات.. سوزوكي سيلاريو 2022 أرخص سيارة أوتوماتيك

تقدم شركة سوزوكي اليابانية مجموعة من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، والتي تضم باقة متنوعة من الطرازات ومنها النسخة سيلاريو 2022.

 

فيراري تستعد لإطلاق أول SUV في تاريخها بإعلان تشويقي| شاهد

نشرت شركة فيراري الإيطالية اعلانا تشويقيا لسيارتها المنتظرة الجديدة بوروسانجوي " Purosangue " بعد سنوات من الانتظار، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقناتها الرسمية على اليوتيوب.

 

 

بعد الزيادة الأخيرة .. قائمة أسعار سيارات MG موديل 2022

شهدت القائمة السعرية لسيارات MG المطروحة داخل السوق المصري، زيادة جديدة عن جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 20 ألف جنيه.

تويوتا SUV أوتوماتيك سوزوكي اخبار السيارات فيراري مصر

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