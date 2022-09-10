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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا فورتشنر موديل 2022 .. سعرها ومواصفاتها في السعودية| صور

تويوتا فورتشنر موديل
تويوتا فورتشنر موديل 2022

تقدم شركة تويوتا اليابانية العملاقة أسطولاً ضخماً ومتنوع من السيارات الجديدة في السوق السعودي مثل سيارات السيدان والهاتشباك والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتبر الشركة الأكثر تحقيقاً للمبيعات والانتشار.

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تويوتا فورتشنر موديل 2022

تنتمي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 الى فئة السيارات الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات SUV، وتتوفر في السوق السعودي بعدة مواصفات قوية وتجهيزات فاخرة، بالإضافة لتصميمها الشبابي العصري.

تويوتا فورتشنر موديل 2022

تتوفر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 على ثلاثة خيارات من المحركات.

الخيار الأول: رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة  أوتوماتيك 6 سرعات.

الخيار الثاني: سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، بقوة 234 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

الخيار الثالث: رباعي الأسطوانات، سعة 2800 سي سي، بقوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر، مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك ونظام دفع كلي.

تويوتا فورتشنر موديل 2022

تتوفر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة مثل فرامل مانعه للإنغلاق (ABS)، نظام التحكم بالتوازن (VSC)، نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPWS)، نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك مثبت سرعة، وكاميرا خلفية، حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC)، نظام السيطرة على الانزلاق (TRC).

تبلغ قياسات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 نحو 4795 مم للطول، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1835 مم للارتفاع، مع خزان وقود بسعة 80 لتر، ومقصورة داخلية تتسع إلى 7 مقاعد، وقاعدة عجلات طولها 2745 مم.

تويوتا فورتشنر موديل 2022

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2022 في السعودية

تويوتا فورتشنر موديل 2022 فئة GX2 4X2 بسعر 119,025 ألف ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2022 فئة GX2 4X4 بسعر 129,835 ألف ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2022 فئة GX2 4X4 DIESEL بسعر 140,185 ألف ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2022 فئة VX1 بسعر 153,180 ألف ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2022 فئة VX3 4X4 بسعر 171,925 ألف ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2022 فئة VX2 PLUS 4X4 DIESELبسعر 170,430 ألف ريال.

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