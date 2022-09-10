للبنات.. سوزوكي سيلاريو 2022 أرخص سيارة أوتوماتيك

تقدم شركة سوزوكي اليابانية مجموعة من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، والتي تضم باقة متنوعة من الطرازات ومنها النسخة سيلاريو 2022.

تأتي السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 عبر 4 فئات من التجهيزات، واشتهرت بحجمها الصغير من فئة الهاتشباك، حيث تتناسب مع جمهور الشباب والفتيات إلى حد كبير، نسبة إلى ابعادها المتقاربة نسبيًا، بالاضافة إلى سهولة التنقل والاصطفاف.

سوزوكي سيلاريو 2022

دعمت السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 بنوعين من نواقل الحركة الاول خماسي السرعات مانيوال، والاخر بقدرات أوتوماتيكية الاداء مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي، ينتج 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سوزوكي سيلاريو 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو 2022 إلى 140 كم/ساعة، مع ابعاد هيكلية بلغت 1655 مم للعرض، و 3695 مم للطول الكلي، بالاضافة إلى 1555 مم للارتفاع، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 3.7 لتر لكل 100 كم.

سوزوكي سيلاريو 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 على فرامل مانعة للانغلاق، والتوزيع الالكتروني، مع 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وقفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية كهربائية، وتجهيزات اخرى مثل نظام صوتي وترفهي، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

سوزوكي سيلاريو 2022

الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سيلاريو 2022 في مصر

الفئة الأولى مانيوال بسعر 229,900 جنيه.

الفئة الثانية مانيوال بسعر 239,900 جنيه.

الفئة الثالثة مانيوال بسعر 249,900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك بسعر 269,900 جنيه.