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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق حملة تنشيطية تحت شعار "حقك تنظمي" غربي الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن حي غرب بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، وبالتنسيق مع منطقه غرب الطبيه عن حمله تنشيطية توعويه وخدميه موسعه تحت شعار "حقك تنظمي" ضمن مبادره "أيامنا أحلى".

وتنطلق الحملة اعتبارًا من اليوم الأحد 11 سبتمبر، وحتى الخميس 15 سبتمبر.

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وتبدأ الحملة يوم الأحد 11 سبتمبر، بمنطقة نجع العزب شارع ٩، وتستمر يوم الاثنين 12 سبتمبر ببشايرالخير 3 مسجد الحق المبين، والثلاثاء 11 سبتمبر ببشاير الخير ٣ مسجد الهامي، والأربعاء 14 سبتمبر ببشاير الخير 5 عند البيت المصري، والخميس 15 سبتمبر بشاير الخير 1، و2، وذلك لدعم تقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية الصحة الانجابية تنظيم الأسرة بشاير الخير السجن المشدد

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