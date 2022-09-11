إيقاف أعمال البناء المخالف بمحافظة الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية حملات مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

كلفت الدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق ، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أي أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميداني على مدار اليوم والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.



وفي هذا الصدد وبناء على الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بوجود أعمال بناءً ب 374 طريق الجيش جليم تم التوجه إلى البلاغ بصحبة المهندس المختص وتلاحظ وجود أعمال بناء جدران داخل شقة 6 الدور الخامس عشر وتم إيقاف الأعمال وإزالة الحوائط المخالفة والتحفظ على كوريك ومطرقه وازمير وتم إحالة الأمر إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي حي العجمي، واصل الحي أعمال مكافحة البناء المخالف ونفذ إزالة فورية لعدد إثنين غرفة داخل فيلا أمام مسجد الصالحين شهر العسل، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد موسى رئيس حي العجمى.

