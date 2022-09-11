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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنا فتحي ومحمد خالد يشاركان اليوم في سباقات 200 م كياك ببطولة العالم بسلوفاكيا

منتخب مصر للكانوي
منتخب مصر للكانوي والكياك

تبدأ اليوم اللاعبة هنا فتحي اولي مشاركاتها في بطولة العالم للكانوي و الكياك تحت 23 سنه التي تقام خلال الفترة من 8 - 12 سبتمبر الجاري بمدينة سيجيد بسلوفاكيا بمسابقة  200 م كياك شابات.

 كما يشارك ايضا اللاعب محمد خالد  في نفس السباق 200م  كياك للشباب  .


و تتكون البعثة من أحمد اسماعيل امين صندوق الاتحاد رئيسا  و جلال اسامة اداري و اللاعبين محمد خالد اسماعيل و هنا محمد فتحي .


ويشارك ٤ حكام مصريين في بطولة العالم للتجديف و قوفا و التي تقام بمشاركة ٤٥ دولة في مدينة جدينيا ببولندا  خلال الفترة من ٧ الي ١١ نوفمبر

وكان الاتحاد الدولي قد اختار المهندس شريف خضر عضو مجلس ادارة الاتحاد  ،د عمرو تمراز عضو مجلس ادارة الاتحاد و مدير التطوير الافريقي  و جومانا اسماعيل عضو لجنة Sup و د امنيه فخري لتحكيم البطوله في اطار ما وجده من تطوير للعبة خلال الفتره الماضيه كما ابدي رئيس الاتحاد الدولي سعادته بهذا التطوير اثناء زيارته لمصر الشهر الماضي

هنا فتحي بطولة العالم للكانوي و الكياك محمد خالد كانوى و الكياك

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