هنا فتحي ومحمد خالد يشاركان اليوم في سباقات 200 م كياك ببطولة العالم بسلوفاكيا

تبدأ اليوم اللاعبة هنا فتحي اولي مشاركاتها في بطولة العالم للكانوي و الكياك تحت 23 سنه التي تقام خلال الفترة من 8 - 12 سبتمبر الجاري بمدينة سيجيد بسلوفاكيا بمسابقة 200 م كياك شابات.

كما يشارك ايضا اللاعب محمد خالد في نفس السباق 200م كياك للشباب .



و تتكون البعثة من أحمد اسماعيل امين صندوق الاتحاد رئيسا و جلال اسامة اداري و اللاعبين محمد خالد اسماعيل و هنا محمد فتحي .



ويشارك ٤ حكام مصريين في بطولة العالم للتجديف و قوفا و التي تقام بمشاركة ٤٥ دولة في مدينة جدينيا ببولندا خلال الفترة من ٧ الي ١١ نوفمبر

وكان الاتحاد الدولي قد اختار المهندس شريف خضر عضو مجلس ادارة الاتحاد ،د عمرو تمراز عضو مجلس ادارة الاتحاد و مدير التطوير الافريقي و جومانا اسماعيل عضو لجنة Sup و د امنيه فخري لتحكيم البطوله في اطار ما وجده من تطوير للعبة خلال الفتره الماضيه كما ابدي رئيس الاتحاد الدولي سعادته بهذا التطوير اثناء زيارته لمصر الشهر الماضي