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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنظيم على أعلى مستوى.. صلاح مغاوري: مصر مؤهلة لاستضافة المؤتمرات العالمية

صلاح مغاورى
صلاح مغاورى

قال  الكاتب الصحفى صلاح مغاوري  ، إن إستضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمى حدث هام للغاية خاصة أنها المرة الأولى لاستضافة دولة عربية لقمة مناخ دولى ، لافتا إلى أن التغير المناخى تعانى منه كافة دول العالم .


وأضاف "مغاوري"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن العالم يتكاتف من أجل مكافحة التغير المناخى واستعداد مصر ليس قاصرا على عقد مؤتمر فقط ولكنه يجرى تنظيمه على أعلى مستوى.

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية أنشأت لجنة عليا لتنظيم مؤتمر المناخ العالمى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء ، مؤكدا أن مصر مؤهلة بالفعل لاستضافة المؤتمرات العالمية .

 

 

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