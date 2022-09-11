محافظ الدقهلية يحيل 44 محضرًا في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة |صور

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار ..

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...

و قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات والاسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية اسفرت عن تحرير 44 محضرا بعدد من مراكز ومدن المحافظة..وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة..

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر ..

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والاسواق بمراكز ومدن أجا ونبروه وبلقاس والمنزلة وشربين وتمي الأمديد والمنصورة ودكرنس وان المحاضر التي تم تحريرها عباره عن 20 محضر نقص وزن و4 محاضر نقص مواصفات ومحضر عدم نظافة أدوات العجين و محضر عدم وجود قائمة و4 محاضر عدم اعلان عن الاسعار و5 محاضر عدم حمل شهادةصحية ومحضر عدم اعلان عن المقررات التموينية و محضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية و2 محضر تجميع أرز شعير بدون ترخيص و محضر مخالفة قانون حماية المستهلك و4 محاضر عدم إلتزام بأسعار الأرز،

وقال انه تم التحفظ على 20 طن أرز شعير و255 كجم أرز أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين..

واكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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