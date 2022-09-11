شوبير يكشف أسباب تراجع الأهلي والزمالك عن التعاقد مع لاعبي فيوتشر

أكد الإعلامي أحمد شوبير تراجع النادي الأهلي والزمالك في المفاوضات مع محمد رضا بوبو وعمر كمال عبدالواحد لاعبا فيوتشر بعد مشاركتهما في بطولة الكونفيدرالية الافريقية أمس .

وأضاف “شوبير” خلال برنامجه الإذاعي: لا يحق لـ بوبو وعمر كمال عبدالواحد المشاركة مع اي فريق اخر في البطولات الافريقية بعد مشاركتهم في بطولة الكونفيدرالية رفقة فيوتشر .

وأكمل : مشاركة الثنائي امس يوضح أن نية مجلس الادارة واضحة وهي عدم الاستغناء عن أي لاعب خلال الفترة الحالية علي أمل الحصول علي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الحالي.

وأوضح: اللاعبان سعداء داخل فيوتشر ويريدان الاستمرار في ظل إدارة قوية وتعاملها محترف وكل شيء يتم في موعده كما أن العلاقة بين اللاعبين قوية .

وكان نادي الزمالك يريد التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد وكذلك الاهلي أبدي رغبته في الحصول علي محمد رضا بوبو .

حسم التعادل السلبي، مباراة فيوتشر وبيدكو بول إف سي الأوغندي، التي أقيمت مساء أمس على ملعب بيدكو بول أف سي الأوغندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64، من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

حاول فريق فيوتشر أكثر من مرة على مرمى بول الأوغندي في الشوط الأول، وكان قريبا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31، لولا تألق حارس الفريق الخصم.

أجرى علي ماهر عدة تبديلات في الشوط الثاني، أبرزها نزول مروان محسن بدلا من أحمد عاطف في الدقيقة 60، في محاولة لخطف انتصارا تاريخيا من بول الأوغندي.

وبدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش جنش

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - سعد سمير - محمود رزق - عمر كمال عبد الواحد - جوزيف نجويم.

الوسط: كريم نيدفيد - محمد فاروق -غنام محمد.

الهجوم: محمد رضا بوبو - أحمد عاطف - أحمد رفعت.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يشارك فيها فريق فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.