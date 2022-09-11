إصابة شخص وإجلاء 200 آخرين إثر زلزال جزر "مينتاواي" الإندونيسية

أعلنت الوكالة الإقليمية لتخفيف الكوارث بمنطقة جزر مينتاواي الإندونيسية عن إصابة شخص وإجلاء 200 آخرين إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة اليوم /الأحد/ وبلغت قوته 6.2 درجة واتبعه هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن القائم بأعمال رئيس الوكالة الإقليمية نوفاريادي قوله إن سكان 10 قرى في منطقة غرب سيبيروت الفرعية، فروا إلى موقع مرتفع لسلامتهم، مضيفا أن هناك ما يقرب من 200 من سكان قرية سيكابالوان فروا إلى مكان أكثر أمانًا، مؤكدة إصابة أحد سكان قرية بيتايت بجروح في رأسه وتلقى على الفور مساعدة من المركز الصحي المحلي.

وأشار نوفريادي إلى ظهور أضرار طفيفة في شكل جدران متصدعة وبلاط الجدران المتكسر في مبنى مدرسة ولاية ساجولوبيك الثانوية ومركز بيتايت الصحي في منطقة جنوب غرب سيبيروت الفرعية، فيما تواصل الوكالة الإقليمية لتخفيف الكوارث في مقاطعة غرب سومطرة وجزر مينتاوي التنسيق مع الأطراف ذات الصلة لمزيد من التقييم والرصد للتأثيرات الناجمة عن الزلزال.

وناشدت الوكالة الواطنين في منطقة غرب سومطرة والمناطق المحيطة بها، عدم الذعر بسبب وقوع الزلزال، ولكن زيادة التأهب واليقظة ضد الهزات الارتدادية المحتملة.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية عن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر بعد زلزال بقوة 6.2 درجة، ضرب جزيرة سيبيروت في منطقة جزر مينتاواي، مقاطعة غرب مقاطعة غرب سومطرة اليوم الأحد.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط، في إندونيسيا، قد أعلن أمس بأن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة بابوا شرقي إندونيسيا، موضحا أن الزلزال وقع على بعد 262 كيلومترا بين شرق وشمال مدنية بياك.