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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تستضيفها الجزائر.. الكاف يعلن موعد سحب قرعة الأمم الإفريقية للمحليين

الكاف
الكاف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  “ كاف ” اليوم الأربعاء" عن موعد إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين لتكون في الأول من أكتوبر المقبل بـ الجزائر.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم أن القرعة سوف تسحب في العاصمة الجزائر، حيث تقام منافسات البطولة في الجزائر خلال الفترة ما بين 13 يناير والرابع من فبراير 2023.

وأضاف الكاف :"للمرة الأولى، يتنافس 18 منتخبا على اللقب حيث بدأت البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات عام 2009 ثم 16 منتخبا والآن 18 منتخبا".

وأوضح أنه من شمال أفريقيا، سيشارك الجزائر البلد المضيف والمغرب وليبيا، ومن المنطقة الغربية يتواجد منتخبات السنغال ومالي وموريتانيا، ومن المنطقة الغربية يشارك منتخبات كوت ديفوار والنيجر وغانا، وفي المنطقة الوسطى تشارك الكاميرون والكونغو والكونغو الديمقراطية ومن منطقة الشرق الأوسط، ستشارك أوغندا والسودان وإثيوبيا ومن المنطقة الجنوبية ستشارك موزمبيق وأنجولا ومدغشقر.


 

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