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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهانت المحافظ على الفيس بوك.. عقوبات تأديبية لموظفة إدارة الحسنة التعليمية

صدى البلد

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، ببراءة ٤ موظفين بمديرية التنظيم والإدارة في شمال سيناء من تهمة صرف بدل سفريات مأموريات بقيمة ٢٨٠ جنيه دون وجه حق.


فيما عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، موظفة تعمل فني تشغيل بإدارة الحسنة التعليمية بشمال سيناء بالخصم ١٠ أيام من راتبها بعدما أهانت محافظ شمال سيناء والمحالة الأولى واتهمتهما بالفساد والتشهير بهما علي صفحتها الشخصية الفيس بوك.

 

صدر الحكم من المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، حملت الدعوى  رقم 31 لسنة 64 ق.

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ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، إنها صرفت لنفسها بدل السفر والانتقال إلى القاهرة عن مأموريات واعتمادها استمارات الصرف وحال تواجدها بمقر عملها بمدينة العريش خلال تلك المدد مما ترتب عليه صرفها مبلغ (422,5) جنيه دون وجه حق.

 

بنيما راجع الثانى استمارة صرف بدل السفر والانتقال للقاهرة الخاصة بالمحالة الأولى عن المأمورية، واتخاذ إجراءات الصرف دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية بالمخالفة للتعليمات ، مما ترتب عليه صرفها مبلغ (142,5) جنيه دون وجه حق.

 

عقوبات تاديبية لموظفة التنظيم والادارة  

واتخذت الثالثة، إجراءات صرف بدل السفر والانتقال للقاهرة الخاصة بالمحالة الأولى عن المأموريتين , ومراجعة الاستمارة دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية، مما ترتب عليه صرفها مبلغ (280) جنيه دون وجه حق.

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال للرابع، إنه حرر استمارة صرف بدل السفر والانتقال الخاصة بالمحالة الأولى عن مأموريتين واتخاذ إجراءات الصرف دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية، مما ترتب عليه صرفها مبلغ (280) جنيه دون وجه حق.

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الخامسة، إنها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت في تصرفاتها مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفت الأحكام والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بأن أهانت محافظ شمال سيناء والمحالة الأولى واتهمتهما بالفساد والتشهير بهما، وذلك عن طريق النشر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس البوك) خلال شهر نوفمبر 2015.

 

فصل طبيب بمستشفى سوهاج العام

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الاَراء فصل طبيب بسوهاج من خدمة مرفق الصحة بعد أن ترك مهنة الرحمة والتطبيب وانخرط فى الترعيب والترهيب والتخريب،  فحق عليه التأنيب والتأديب انضم للجماعة الارهابية وشاركهم الأسلحة النارية والذخـائـر للإخلال بالنظـام الـعـام بعد نجاح ثورة يونيه.

ورفضت المحكمة الادارية العليا الطعن المقام من الطاعنة(ل.م,ا)الحاصلةعلى قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية.

وذلك لأنه بوصفه طبيب  بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان الإرهابية وقـام بالتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام وقلب النظام والتجمهر وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر باستعراض قـوة مـع اقترانها بجنايـة قتل واستخدام سـلاح ناري وذخائـر وسلاح أبيض, وقضت بفصله

المحكمة التأديبية الإدارة العليا موظفين بمديرية التنظيم مديرية التنظيم والإدارة التنظيم والإدارة شمال سيناء صرف بدل سفريات بدل سفريات النيابة الإدارية

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