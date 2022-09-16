ملك الخردة: أتمني أن أشارك بأعمال فنية لقمة المناخ

قال الفنان و النحات المصري الشاب إبراهيم صلاح الذي يطلق عليه ملك الخردة الذي صمم تماثيل أبهرت مشاهديها علي مستوي الوطن العربي :" أتمني أن أشارك بأعمال فنية بشرم الشيخ لقمة المناخ التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ بأعمال فنيه تساعد في التخلص الآمن من البلاستيك و الكاوتش والنفايات الإلكترونية.

وكشف صلاح أنه بالرغم من قيامه بأعمال فنيه في مدينة دهب بدعوة من المستثمر محمد الغنام في جبل الطويلات الغوريلا العملاقة التي استهلكت كل اطارات السيارات بدهب وكذلك الحصان و العجلة الحربية و الديناصور الذي نالت إعجاب كل من شاهدها علي مستوي الوطن العربي لم يتم دعوتي لتنفيذ أعمال فنية بشرم الشيخ .

التنين

ملك الخردة :" اريد خدمة بلدي "



وأكد النحات ابراهيم صلاح أنه يريد أن يخدم بلده بأعمال التراث التي قام بها لأعمال مستمدة من الآثار الفرعونية مثل القط الفرعوني أو العجلة الحربية أو حورس أو أعمال تراثية مثل الرجل الذي يرتدي الجلباب الصعيدي .

واعمال أخري لها شهرة عالمية مثل تمثال الكينج كونج والإنسان الآلي المصنوع من خردة السيارات و الديناصور مشيرا إلي أنه يتمني أن يقوم بأعمال في سيناء من الصخور والأشجار والخشب .

احب أعمالي “ اسد قصر النيل ”



وأوضح الفنان ابراهيم صلاح أن أحب أعماله لنفسه تمثال اسد قصر النيل الذي يبلغ طوله ٣ متر وصنع من حديد الخرده .

وكان الشاب النحات ابراهيم صلاح بدأ حبه للنحت منذ نعومة أظافره.. وبدأ في صنع التماثيل الصغيرة من الطين وعمل الاباجورات من مواسير المياه حتي اكتملت موهبته وقام بصنع تماثيل من عملاقة جذب كل مواطني الوطن العربي ورغم أنه لم يكمل تعليمة وحصل على مؤهل متوسط من مدرسة الثانوية الصناعية بمدينة ملوي بصعيد مصر ولكنه بارع في الفنون والنحت ممثلا تجربه لأعمال تنفع البيئة وتحافظ بيئة خالية من التلوث وخالية من البلاستيك وخاصة أن مصر تستعد لاستضافة قمة المناخ بمشاركة ٩٠ دولة وحضور ٣٠ الف مشارك من مختلف دول العالم برعاية هيئة الأمم المتحدة وسوف تناقش قمة المناخ التغييرات المناخية والتي تمثل خطر كبير علي البشرية وكل سكان الكرة الأرضية وتستعد الآن مدينة السلام بتطوير وتجميل لكل المناطق السياحية الموجودة بشرم الشيخ من بينها ١٣ميدان



احد تماثيل خردة

اعمال الفنان ابراهيم صلاح

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