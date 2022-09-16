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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القاتل الصامت .. مرض غير مرئي بسبب زوجك

صدى البلد

التدخين السلبي أو التدخين السلبي هو الدخان المنبعث من نهاية حرق سيجارة أو ثنائي أو أنبوب ماء يزفره مدخن ويستنشقه غير مدخن. 

يحتوي دخان التبغ على أكثر من 4000 مادة كيميائية سامة ولا يوجد مستوى آمن للتعرض للتدخين السلبي والذي يمكن يصيبك بسبب زوجك او الاب المدخن .

 

الآثار الصحية للتدخين السلبي 


المدخنون السلبيون أو المدخنون السلبيون ، مثل المدخنين النشطين ، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي وأمراض الرئة وسرطان الرئة. 

حتى التعرض لفترة وجيزة للتدخين السلبي يمكن أن يتلف بطانة الأوعية الدموية ويؤدي إلى زيادة التصاق الصفائح الدموية ويمكن أن تسبب هذه التغييرات نوبة قلبية. 


 الكثير من الناس لا يعرفون عن هذا القاتل غير المرئي وتشير الدلائل إلى أن التدخين السلبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة مخاطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض والمشكلات الصحية ، لا سيما تلك التي تصيب الأطفال ، مما يجعله خطيرًا مثل التدخين المباشر ". 

 

تعرض البالغين للتدخين السلبي يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية وسرطان الرئة. 

 

يزيد تعرض غير المدخنين للتدخين السلبي في المنزل أو في العمل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25٪ -30٪ وسرطان الرئة بنسبة 20٪ -30٪. يزيد التعرض للتدخين السلبي من مخاطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي السفلي لدى الأطفال الصغار ، والربو لدى كل من البالغين والأطفال ، وأمراض القلب الإقفارية وسرطان الرئة لدى البالغين ". 

 

من أجل الحد من استخدام التبغ ،  المهم اعتماد سياسات منقذة للحياة تصل إلى مئات الملايين من الناس ".

لحماية الناس من التعرض للدخان السلبي ، من المهم إجراء محادثات ليس فقط حول المخاطر الصحية للتدخين ولكن أيضًا حول الآثار المميتة للتدخين السلبي. 

 

من ناحية أخرى ، من المهم توعية المدخنين بالأمراض الخطيرة التي قد ينقلونها إلى الأشخاص المحيطين بهم بما في ذلك أحبائهم ، ومن ناحية أخرى من المهم توعية غير المدخنين بحقهم في الصحة كما هو موضح في حظر التدخين. 

 

 

الآثار الصحية للتدخين السلبي خطر الإصابة بأمراض القلب القاتل الصامت التدخين السلبي أمراض الرئة وسرطان الرئة

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