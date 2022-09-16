إبراهيم حسن: رئيس الإسماعيلي أخبرني أنني لن أنضم إلا للزمالك



أكد إبراهيم حسن نجم فريق الاتحاد السكندري أنه كان قريب من الانضمام لفريق الأهلي موسم ٢٠١٨ عندما كان لاعبا في الإسماعيلي .

واضاف إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الاهلي تواصل مع وكيله تامر النحاس وحصل على مقدم تعاقد من الأهلي ولكن إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أخبره أنه لن ينضم سوي للزمالك .

وأضاف أن عقده مع الإسماعيلي كان متبقي ٦ اشهر مشددا أن كان يرغب في الإنضمام للأهلي .

وتابع أن ابراهيم عثمان أخبره أنه لن ينضم سوي للزمالك في صفقة تبادلية.



واضاف قائلا "إبراهيم عثمان كلمني وقال لي مش هتلعب ولا هتمشي إلا لنادي الزمالك وقتها كان فيه عرض خيالي من نادي العين الإماراتي ولكن رئيس الإسماعيلي رفض، وقال لي مش هتروح إلا للزمالك، وكانت رغبتي لو مروحتش للأهلي أنتقل للعين الإماراتي".

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