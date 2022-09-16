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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفض تعديل نظام اليوم الكامل.. قرار صادم من كولر للاعبي الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

 


كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، رفض  طلب لاعبي الفريق الأول بتعديل نظام اليوم الكامل بالسماح لهم العودة إلي منازلهم بين الفترتين علي هامش التدريبات.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،كولر أخطر اللاعبين لن يخترق أي شخص المعسكر والجميع ملتزم باليوم الكامل داخل الفريق ووضع ورقة تعليمات حيث يتجمع لاعبو الأهلي في تمام الثامنة إلا ربع صباح قبل  انطلاق المران في تمام التاسعة صباحًا على ملعب التتش بالجزيرة ويمتد حتى الساعة الواحدة ظهرًا ويحصل لاعبو الأهلي على راحة لمدة ساعتين  ثم يبدأ التدريب المسائي من الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءً.

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وأكمل شبانة،  إدارة النادي جهزت  حجز في أحد الفنادق القريبة من مقر النادي لدخول اللاعبين في معسكر داخلي وعدم العودة إلى أسرهم.

وأتم شبانة، كما يدرس مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي منح لاعبي الأهلي يوم السبت المقبل راحة من التدريبات.

 

 

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