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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 16 - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

 

سعر الدولار

 

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.46 جنيه للبيع، و19.35 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

 

سعر اليورو 19.44 جنيه للبيع و 19.32 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

 

سعر الجنيه الإسترليني 22.38 جنيه للبيع و22.24 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

 

سجل سعر الريال السعودي 5.18 جنيه للبيع، و5.15 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

 

سعر الدينار الكويتى  63.01 جنيه للبيع، و62.63 للشراء.

 

العملات العربية سعر الدولار الدولار اخبار التوك شو الريال السعودى

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