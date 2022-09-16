عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هاني أمان: الشرقية للدخان تحولت إلى الإدارة بالمقاييس العالمية

هاني أمان
هاني أمان

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان إن مجلس الإدارة الذي تم تشكيله منذ 3 سنوات يتمتع بأعضاء أكفاء ذوي خبرات عالمية حيث أن أغلبهم عمل في مناصب قيادية لدى شركات دولية وهو ما ساهم بشكل كبير في تحسين أداء الشركة الشرقية إيسترن كومباني وتحولها إلى شركة محلية بمقاييس عالمية.

وأضاف هاني أمان خلال حواره لـ صدى البلد أن مجلس الإدارة حمل على عاتقه تصحيح مسار الشركة الشرقية إيسترن كومباني وإرساء قواعد وأسس سليمة تجنبها مصير شركات كبرى اضمحلت وتهاوت إلى التصفية مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب.

واستطرد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان أن مجلس الإدارة من أول يوم عمل وضع نصب عينيه تجنيب الشركة الوطنية هذا المصير حتى تستطيع الشركة الاستمرار لمائة سنة جديدة بعد وصولها المأوية الأولى.

تابع: بدأنا تحسين كفاءة العاملين وتطوير الإدارات وكانت البداية وقف التعيينات واستغلال الموارد البشرية الموجودة بالفعل وغير مستغلة وكذلك تحسين كفاءة الماكينات وهو ما ساهم في تحسين أداء عملية الإنتاج ثم النظر إلى المبيعات مدى قدرتها على الوصول إلى المستهلك في كل مكان.

الشرقية للدخان هاني أمان صدى البلد اقتصاد ايسترن كومباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاتان سيئتا السمعة تشعلان معركة أرض اللواء في خناقة على شاب.. القصة الكاملة

الذهب ينزف.. تراجع تاريخي لأول مرة وهذا سعر عيار 21 الآن

مباراة فاصلة بين مصر والجزائر للوصول لكأس العالم بقطر.. مفاجأة للجميع

عمره 20 عاما.. الأهلي يتعاقد مع لاعب جديد| تفاصيل

الحق اشتري بسرعة.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الجمعة

رغم موافقة اللاعب.. سر فشل صفقة انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي

الحمد لله اننا مخلفناش.. رسالة صادمة من رامي جمال لطليقته

6 لاعبين.. ناقد رياضى يكشف مفاجأة جديدة بين المنتخب ونادي الزمالك

ترشيحاتنا

كلوب يحترمه.. ميلنر يمنع لاعبي ليفربول من استخدام الهواتف

علقة موت.. الكويتي المتهم بضرب زوجته في الشارع يكشف السبب

مخاطر تنتظر العالم بـ 2023.. صرخة تحذير من البنك الدولي بشأن الركود

فيريرا يعلن قائمة الزمالك المسافرة للكاميرون لمواجهة إيليكت التشادي

بدون إنترنت.. ميزة جديدة من واتساب تحافظ على دردشاتك وصورك

بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزارة الرياضة تمثل مصر في مؤتمر منطقة التجارة الإفريقية حول المرأة والشباب

الحمد لله إننا مخلفناش.. صور رومانسية جمعت بين رامي جمال وطليقته ناريمان

محتشمة و أنيقة..هبة قطب تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة سهير جودة|شاهد

ربحوا مليارات.. أدوية بدون فعالية لـ علاج كورونا| القصة الكاملة

فيديو

الكاميرات تنقذه.. سرقة الفنان أشرف عبد الباقي من أمام منزله.. فيديو جراف

عودة كهربا ووافد جديد وصفقات منتظرة.. خريطة تعاقدات الأهلي الصيفية| فيديوجراف

تطبيق اليوم الرياضي ودمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في المدارس/فيديو جراف

موافق اشتغل مع محمد رمضان ..أول تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ