هاني أمان: الشرقية للدخان تحولت إلى الإدارة بالمقاييس العالمية

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان إن مجلس الإدارة الذي تم تشكيله منذ 3 سنوات يتمتع بأعضاء أكفاء ذوي خبرات عالمية حيث أن أغلبهم عمل في مناصب قيادية لدى شركات دولية وهو ما ساهم بشكل كبير في تحسين أداء الشركة الشرقية إيسترن كومباني وتحولها إلى شركة محلية بمقاييس عالمية.

وأضاف هاني أمان خلال حواره لـ صدى البلد أن مجلس الإدارة حمل على عاتقه تصحيح مسار الشركة الشرقية إيسترن كومباني وإرساء قواعد وأسس سليمة تجنبها مصير شركات كبرى اضمحلت وتهاوت إلى التصفية مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب.

واستطرد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان أن مجلس الإدارة من أول يوم عمل وضع نصب عينيه تجنيب الشركة الوطنية هذا المصير حتى تستطيع الشركة الاستمرار لمائة سنة جديدة بعد وصولها المأوية الأولى.

تابع: بدأنا تحسين كفاءة العاملين وتطوير الإدارات وكانت البداية وقف التعيينات واستغلال الموارد البشرية الموجودة بالفعل وغير مستغلة وكذلك تحسين كفاءة الماكينات وهو ما ساهم في تحسين أداء عملية الإنتاج ثم النظر إلى المبيعات مدى قدرتها على الوصول إلى المستهلك في كل مكان.