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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إلغاء 100 رحلة جوية من مطار هيثرو يوم جنازة الملكة إليزابيث

مطار هيثرو
مطار هيثرو

أكدت الخطوط الجوية البريطانية أنها ستلغي 100 رحلة جوية من مطار هيثرو وإليه يوم الاثنين، من أجل «ضمان أجواء هادئة» خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
 

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ومن المتوقع إيقاف نحو 200 رحلة من مطار غرب لندن كجزء من عمليات الإلغاء المتعلقة بالجنازة، غالبيتها العظمى يوم الاثنين.

سيتأثر نحو 35 ألف راكب يسافرون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع إلغاء رحلاتهم أو إعادة جدولتها لتقليل ضوضاء الطائرات فوق لندن.

ستتوقف حركة الطائرات في أكثر المطارات ازدحاماً في المملكة المتحدة من الساعة 11:40 صباحاً إلى 12:10 ظهراً يوم الاثنين، وذلك بتوقيت دقيقتي الصمت تكريماً للملكة الراحلة. وبين الساعة 1:45 و2:20 بعد الظهر، لن يُسمح بأي وصول خلال موكب الملكة.



كما سيتأثر المغادرون بشكل كبير، إذ بين الساعة 3:05 و4:45 مساءً، لن يُسمح بأي مغادرة. وعادةً ما تقلع 68 رحلة خلال هذه الأوقات. سيتم أيضاً إيقاف الرحلات الداخلية المقابلة.

من الساعة 4:45 مساءً، سيتم تحويل مسارات الطيران حول قلعة وندسور لتقليل الضوضاء في أثناء خدمة الأسرة الخاصة والدفن. وسيتم تغيير نحو 15 في المائة من جدول مطار هيثرو.

وقال متحدث باسم المطار: «كدليل على الاحترام، ستخضع العمليات من وإلى المطار للتغييرات المناسبة من أجل تجنب إزعاج الضوضاء في مواقع معينة في أوقات محددة يوم الاثنين. 

من أجل مراقبة هذه اللحظات يوم الاثنين، ستحتاج شركات الطيران إلى تعديل جداولها وفقاً لذلك، مما يعني بعض التغييرات على الرحلات الجوية».

وتابع: «يتم الاتصال بالركاب المتأثرين بهذه التغييرات مباشرةً من شركات الطيران الخاصة بهم بشأن خطط سفرهم والخيارات المتاحة... سيكون لمطار هيثرو عمال إضافيون في المحطات لدعم الركاب في رحلاتهم وسوف يقوم بانتظام بتحديث موقعه على الإنترنت بنصائح للركاب».


وأضاف المتحدث: «من المتوقع أن تكون الطرق حول المطار مزدحمة للغاية ويتم تشجيع الركاب على تجنب الذهاب بالسيارة إلى المطار، واستخدام وسائل النقل العام بدلاً من ذلك».


من جهته، قال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: «كدليل على الاحترام لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية في يوم جنازتها الرسمية، قلصنا جدولنا الزمني وأعدنا جدولة بعض الرحلات في مطار هيثرو لضمان هدوء الأجواء في لحظات معينة يوم الاثنين 19 سبتمبر».

الخطوط الجوية رحلة جوية مطار هيثرو الملكة إليزابيث الثانية لندن

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