إلغاء 100 رحلة جوية من مطار هيثرو يوم جنازة الملكة إليزابيث

أكدت الخطوط الجوية البريطانية أنها ستلغي 100 رحلة جوية من مطار هيثرو وإليه يوم الاثنين، من أجل «ضمان أجواء هادئة» خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».





ومن المتوقع إيقاف نحو 200 رحلة من مطار غرب لندن كجزء من عمليات الإلغاء المتعلقة بالجنازة، غالبيتها العظمى يوم الاثنين.

سيتأثر نحو 35 ألف راكب يسافرون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع إلغاء رحلاتهم أو إعادة جدولتها لتقليل ضوضاء الطائرات فوق لندن.



ستتوقف حركة الطائرات في أكثر المطارات ازدحاماً في المملكة المتحدة من الساعة 11:40 صباحاً إلى 12:10 ظهراً يوم الاثنين، وذلك بتوقيت دقيقتي الصمت تكريماً للملكة الراحلة. وبين الساعة 1:45 و2:20 بعد الظهر، لن يُسمح بأي وصول خلال موكب الملكة.

A message from British Airways on the sad news of the passing of Her Majesty the Queen pic.twitter.com/sL9DVVtAGD — British Airways (@British_Airways) September 8, 2022





كما سيتأثر المغادرون بشكل كبير، إذ بين الساعة 3:05 و4:45 مساءً، لن يُسمح بأي مغادرة. وعادةً ما تقلع 68 رحلة خلال هذه الأوقات. سيتم أيضاً إيقاف الرحلات الداخلية المقابلة.



من الساعة 4:45 مساءً، سيتم تحويل مسارات الطيران حول قلعة وندسور لتقليل الضوضاء في أثناء خدمة الأسرة الخاصة والدفن. وسيتم تغيير نحو 15 في المائة من جدول مطار هيثرو.



وقال متحدث باسم المطار: «كدليل على الاحترام، ستخضع العمليات من وإلى المطار للتغييرات المناسبة من أجل تجنب إزعاج الضوضاء في مواقع معينة في أوقات محددة يوم الاثنين.

من أجل مراقبة هذه اللحظات يوم الاثنين، ستحتاج شركات الطيران إلى تعديل جداولها وفقاً لذلك، مما يعني بعض التغييرات على الرحلات الجوية».



وتابع: «يتم الاتصال بالركاب المتأثرين بهذه التغييرات مباشرةً من شركات الطيران الخاصة بهم بشأن خطط سفرهم والخيارات المتاحة... سيكون لمطار هيثرو عمال إضافيون في المحطات لدعم الركاب في رحلاتهم وسوف يقوم بانتظام بتحديث موقعه على الإنترنت بنصائح للركاب».



وأضاف المتحدث: «من المتوقع أن تكون الطرق حول المطار مزدحمة للغاية ويتم تشجيع الركاب على تجنب الذهاب بالسيارة إلى المطار، واستخدام وسائل النقل العام بدلاً من ذلك».

As a mark of respect for Her Majesty Queen Elizabeth II during her State Funeral, we have reduced our schedule & re-timed some flights at Heathrow to ensure the skies are quiet at certain moments on Monday September 19th.

Click here for further details: https://t.co/H2Zr9Lrete https://t.co/BTcmG01x93 — British Airways (@British_Airways) September 15, 2022



من جهته، قال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: «كدليل على الاحترام لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية في يوم جنازتها الرسمية، قلصنا جدولنا الزمني وأعدنا جدولة بعض الرحلات في مطار هيثرو لضمان هدوء الأجواء في لحظات معينة يوم الاثنين 19 سبتمبر».