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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اختارت الحضور بنفسها وطلبت عزف الموسيقى.. وصية الملكة إليزابيث لجنازتها

المللكة إليزابيث
المللكة إليزابيث

كشف قصر باكنجهام عن وصية الملكة إليزابيث لتنفيذها يوم جنازتها، وقامت بإضافات شخصية لخطط يوم جنازتها الرسمية.

خطة جنازة الملكة إليزابيث

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، من بين الإضافات التي طلبتها الملكة إليزابيث، كان عزف ألحان خلال مرور النعش.

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ومن المرجح أن تكون الجنازة الرسمية في “وستمنستر أبي” يوم الاثنين القادم، لتعد واحدة من أكبر الأحداث الاحتفالية الفردية التي تقام في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

ستتضمن إجراءات الجنازة صمت لمدة دقيقتين، بالإضافة إلى تشغيل الموسيقى الحزينة وسير الجنود بالخطوات العسكرية، والمزيد من الإضافات الشخصية التي حددتها الملكة للتنفيذ في جنازتها.

من سيحضر جنازة الملكة إليزابيث ؟

وقال مساعدو القصر إن الملكة قد استشيرت بشأن جميع الترتيبات التي ستحدث خلال الجنازة، ومن بين الذين أكدوا حضور الجنازة الرسمية التي تبدأ الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

إلى جانب الملوك ، سيحضر أيضا السياسيون وقادة العالم 200 شخص تم تكريمهم في عيد ميلاد الملكة ، بما في ذلك أولئك الذين ساعدوا في الاستجابة لوباء فيروس كورونا.

كذلك سيحضر جنازتها ضابط شرطة سابق حصل على وسام “جورج كروس” بعد إطلاق النار عليه 15 مرة، وقال الضابط السابق توني جليدهيل صاحب الـ  84 عاما: "أنا متحمس للغاية للمشاركة".

من جانبه قال المنظم الرسمي لأحداث يوم الجنازة، إيرل مارشال ، دوق نورفولك ، إن دوره كان مخيفاً في نفس الوقت، وأضاف أن مهمته صعبة لأن الأيام الأخيرة من الحداد وتنظيم الجنازة موضع متابعة العالم.

وتابع الدوق، الذي تولى المنصب الوراثي في ​​عام 2002 ، إن الجنازة الإثنين القادم ستهدف إلى توحيد الناس في جميع أنحاء العالم وإحداث صدى لدى الناس من جميع الأديان.

فعاليات جنازة الملكة إليزابيث

ستبدأ الأحداث يوم الإثنين مع موكب الجنازة، الذي سيشهد نقل نعش الملكة من قاعة وستمنستر، إلى الدير القريب.

الأمير هاري دوق ساسكس وشقيقه ويليام ، أمير ويلز الجديد ، سيمشيان بجانب بعضهما خلف نعش الملكة أثناء الموكب.

يُحمل نعش الملكة على عربة المدافع التي استخدمت في تشييع جنازات إدوارد السابع ، وجورج الخامس ، وجورج السادس ، والسير ونستون تشرشل، في وجود 142 بحارا من البحرية الملكية.

بعد صلاة الدير، سيتم نقل نعش الملكة في موكب آخر إلى ويلنجتون آرش، بقيادة شرطة الخيالة الكندية الملكية.

وبعد ذلك نقلها إلى وندسور عن طريق البر، قبل الصلاة في الساعة 16:00 في كنيسة سانت جورج، بقيادة عميد وندسور ومع المصلين بما في ذلك العائلة المالكة وبعض الموظفين الشخصيين للملكة.

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