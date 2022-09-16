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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع مفاجئ لـ الإنترنت بـ مركز طما في سوهاج

الحفر التابع لإحدى
الحفر التابع لإحدى شركات الاتصالات بطما

شهد مركز طما شمالي محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، انقطاعًا مفاجئًا في خدمة الإنترنت الأرضي، منذ 7 ساعات، ما تسبب في توقف الخدمة نهائيًا عن عدة مناطق بمركز طما، ما أثار غضب الأهالي.

وبسؤال أحد المصادر بإحدى شركات الاتصالات الشهيرة فرع محافظة سوهاج، أكد أن توقف خدمة الإنترنت الأرضي حدث نتيجة القيام بأعمال حفر خاصة بالشركة لتزويد أحد الخطوط، وتسببت أعمال الحفر في قطع الكابل المُغذي بشارع أحمد عرابي بمدينة طما.

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تفاصيل الواقعة

وعلى الفور تم فحص العطل بمعرفة أحد الفنيين دون جدوى، وتم التواصل مع الشركة وتقديم شكاوى عديدة منذ صباح اليوم الجمعة، إلا أن المشكلة مازالت قائمة ولم يتم عودة الخدمة إلى المنطقة حتى الآن.

ويُطالب أهالي شارع أحمد عرابي بطما في سوهاج بسرعة حل العطل الناتج عن هذا الحفر؛ لاستكمال اعمالهم القائمة على الإنترنت.

سوهاج الانترنت إحدى شركات الإتصالات انقطاع خدمة طما

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