كسر صيامه التهديفي.. رونالدو يصل إلى الهدف 699 مع الأندية

قاد البرتغالى كريستيانو رونالدو فريق مانشستر يونايتد الانجليزي ، للفوز على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

افتتح جادون سانشو التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة السابعة عشرة، فيما ضاعف البرتغالي كريستيانو رونالدو من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 39 من ركلة جزاء مفتتحًا رصيد أهدافه هذا الموسم، ومؤكدًا انتصار فريقه في المباراة.

699 هدفا

رونالدو بعد تسجيله هدفا فى شباك فريق شيريف تيراسبول المولدوفي أصبح يمتلك 699 هدفا فى مشواره مع الاندية التي شارك بصفوفها فى مختلف دوريات أوروبا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد رفقاء البرتغالى كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد لـ 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد شيريف عند ذات الرصيد من النقاط في المركز الثالث.

وكسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صيامه التهديفي هذا الموسم، وذلك في مباراة فريقه مانشستر يونايتد مساء امس الخميس ضد شيريف تيراسبول المولدوفي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

ونشر رونالدو عبر انستجرام صورة له من أحداث المباراة وعلق قائلا "سعيد بالتسجيل ومساعدة الفريق على الفوز و٣ نقاط مهمة احسنتم يا فتيان".

موقف محرج

موقف جديد ينضم لقائمة مواقف كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عندما رفض التقاط صورة سيلفي مع إحدى معجباته خلال مباراة الفريق أمام شريف تيراسبول المولدوفي في الدوري الأوروبي، أمس الخميس .

وكان رونالدو في طريقه لغرفة الملابس أثناء شوطي المباراة ليفاجأ بإحدى العاملات في الجهاز الطبي للملعب طلبت صورة سيلفي ولكنه رفض وأبعد يدها عنه ومضي في طريقه وظهر على وجه معجبته الذهول من تصرفه .

إقالة توخيل

وكشفت تقارير صحفية، مفاجآت بشأن إقالة الألماني توماس توخيل، من تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي، مؤكدة أنه ليس بشأن هزيمة البلوز على يد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي أقال توخيل، وتوقعت الصحف الإنجليزية أنه بسبب تراجع نتائج البلوز في الفترة الأخيرة، كان أخرها الهزيمة أمام دينامو زغرب، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما أكدته صحيفة “تليجراف” الإنجليزية، فإن توخيل كان سيتعرض للإقالة من منصبه، حتى لو فاز الفريق على دينامو زغرب .

ما القصة؟

في البداية انتقلت ملكية نادي تشيلسي منذ 3 أشهر من الروسي رومان أبراموفيتش إلى الأمريكي تود بوهلي، بقرار من الحكومة البريطانية، بإجبار ملاك النادي اللندني بقيادة أبراموفيتش على عملية البيع، بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.

وأشارت التقارير إلى أنه مع وصول مجموعة الملكية الجديدة إلى 100 يوم منذ توليها إدارة النادي، ومع استمرارها في العمل، يعتقد المالكون الجدد أن هذا هو الوقت المناسب لإقالة توخيل.

أوضحت أن أول خلافات رئيس تشيلسي وتوخيل كانت حول كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، الذي كان يملك اتفاقا مع الرئيس لكن توخيل رفضه وفضل التعاقد مع الجابوني بيير- إيميريك أوباميانج من برشلونة.

كما أشارت التقارير إلى أن تفضيل توخيل العمل بمفرده، أزعج ملاك النادي للغاية، كما أنه يتصرف من تلقاء نفسه، واعتاد أن ينتقد القرارات الداخلية علنًا في وسائل الإعلام.

ومن ضمن السباب أيضًا، أن توتر العلاقة بين توخيل وبعض اللاعبين في الأسابيع الأخيرة، كما أنه تسبب في ارتباك بعض اللاعبين بسبب عدم وضوح الرؤية حول خططه بشأنهم.

وتعد هزيمة تشيلسي من دينامو زغرب هي الخسارة الثالثة للفريق في سبع مباريات، حيث خسر أمام ساوثهامبتون بهدفين لهدف، قبل أن يخسر من ليدز يونايتد بثلاثة أهدافٍ دون رد، ليخسر تشيلسي 3 مباريات متتالية خارج الأرض للمرة الأولى منذ تولي توخيل مسئولية تدريب الفريق.

وسجلت هزيمة تشيلسي في مستهل مشوار دوري الأبطال سابقة سلبية غير مسبوقة في مسيرة المدرب الألماني مع البلوز.