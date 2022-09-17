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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سمك النجار

سمك النجار
سمك النجار

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل سمك النجار بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولها فوائد عدة 
 

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مقادير عمل سمك النجار 

سمكة كبيرة نجار
1 بصل
2 طماطم
2 فلفل رومى
1 قرن فلفل حامى
1 ليمون
1 رأس ثوم
2 ملعقة فلفل أحمر حامي مهروس
1 ملعقة صغيرة من كل من ملح، كمون ،خل
1 ملعقة كبيرة زيت
 

طريقة عمل سمك النجار
 

نظفي السمكة جيدًا خاصة من البطن واخرجي كل ما بداخله ونظفي جيدًا.
حضري تتبيلة من كل المكونات الأخرى وقبيها جيدًا.
ضعي التتبيلة داخل السمك وفي كل الفتحات.
لفي السمكة مع ورق الزبده وتغطي بالفويل ثم تدخل فرن حراره 180 لمدة عشرين دقيقه حتي تمام السوا. 

طريقة عمل سمك فلفل أحمر السمك طريقة عمل سمك النجار ​​​​​​​health

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