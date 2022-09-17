طار بالكرسي على الرصيف.. سباق سيارات في التجمع ينتهي بدهس مسن |صور

تعرض شخص مسن يدعى محمد سيد سيف، ويبلغ من العمر 69 عاما، لـ حادث دهس سيارة، في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وكان يقود السيارة شخص مجهول، حيث كان يجلس المدعو محمد سيد سيف على رصيف أمام أحد المولات، مواجها للطريق العمومي، وذلك أثناء فترة الاستراحة من عمله.

دهس مسن أمام مول في التجمع

تفاصيل دهس مسن أثناء سباق

وأثناء جلسته على الكرسي، أعلى الرصيف، ظهرت سيارتين بشكل مفاجئ تتسابقان على الطريق، وانحرفت إحداهما إلى الرصيف وصعدت عليه، لتصطدم بالرجل المسن محمد سيد، وبعدها هرب قائدا السيارة وتركا الحاج سيد مرميا على الأرض.

أصيب المسن المجني عليه، بكسور في منطقة الحوض وشرخ بالقدم اليسرى وقطع بوتر القدم اليمنى، وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، طبقا للتقرير الطبي الصادر من المستشفى التي تلقي فيها العلاج، فيما توجه نجله إلى قسم شرطة التجمع وحرر محضر بالواقعة رقم 1440 جنح لسنة 2022، فيما تعمل أجهزة الأمن على ضبط السائق المتسبب في الواقعة.

الحاج محمد سيد سيف، صاحب الـ 69 عاما، كان قد أكد في تصريحات صحفية، أنه كان يرقب حركة المارة على رصيف مجاور لعلمه بأحد المولات تحت الإنشاء بالتجمع الأول، وفجأة ظهرت سيارتين ملاكي تتسابقان واصطدمت به واحدة منهم، ولم يدر بشيء إلا بعد دخوله المستشفى.

دهس مسن في التجمع خلال سباق سيارات

ارتفاع حوادث الطرق بسبب رعونة السائقين

تشير الإحصاءات الرسمية الخاصة بعدد حالات الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات على الطرق إلى أن عام 2021 شهد 7101 حالة وفاة بارتفاع 15.2% مقارنة بعام 2020 الذي شهد 6164 حالة وفاة، بينما لقي 6722 شخصا حتفهم في حوادث الطرق في عام 2019، أما الإصابات فقد شهد عام 2021 حوالي 51511 إصابة بنسبة انخفاض 9.3% عن عام 2018 والذي سجل 56789 إصابة.

مصر تتقدم 90 مركزا في جودة الطرق

ورغم هذه الأعداد فإن مصر تقدمت 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق، وذلك وفقا لما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تحسنت مصر في مؤشر جودة الطرق عام 2021 متقدمة 90 مرتبة؛ لتصبح بالمرتبة 28 عالميًّا، مقارنة بالمرتبة 118 في عام 2014.

ورغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطرق والنقل في مصر، إلا ان الحوادث تتكرر بشكل شبه يومي، ففي 7 أغسطس الماضي، وقع حادث في مدينة سمالوط في المنيا، أدى لمقتل 8 وإصابة 13 أخرين، بسبب اصطدام سيارة نقل تقل عمالا، وسيارة نقل أخرى، وقبلها بأيام شهد طريق الصعيد الصحراوي الغربي بالقرب من سوهاج حادثا مروعا أودى بحياة 17 شخص، وإصابة 5 آخرين، بسبب اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل.

أسباب حوادث الطرق في مصر

وأما عن أسباب حوادث الطرق، فترجع أكثرها إلى رعونة السائقين وتعاطي بعضهم للمخدرات، وعدم النوم نتيجة ضغوط العمل بشركات النقل، والقيادة عكس الاتجاه، وغيرها من الأسباب الأخرى الناتجة عن الأخطاء الشخصية، وأشارت إحصائيات حوادث التصادم إلى أن أسبابها يعود إلى"

حوالي 75% من الحوادث سببها رعونة السائق والسرعة الزائدة.

نسبة 20% من الحوادث بسبب عدم صيانة المركبات جيدا.

نسبة 10% من الحوادث بسبب عدم جودة الطرق وسوء الطقس.

قواعد وضوابط إدارة المرور

كانت الإدارة العامة للمرور أوصت بضرورة باتباع السائقين هذه التعليمات وطرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.

التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.

عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

عقوبة دهس شخص بسيارة

أما عن عقوبة دهس شخص بسيارة والتسبب بعاهة مستديمة أو غيرها من الأضرار فقد نصت المادة 238 في فقرتها الثانية بأن كل من تسبب خطأ في القتل نتيجة إخلالا جسيما أو تعاطي مسكرا أو مخدرا أو نكلا عن مساعدة المجني عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.