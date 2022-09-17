دودج تكشف عن أول نموذج كهربائي لـ تشارجر دايتونا SRT ..فيديو

كشفت شركة دودج عن أول إصدارتها النموذج الأولي دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائي، وهي السيارة التي ستعد نجم معرض نيويورك الدولي للسيارات وذألك ظهر من خلال أسبوع السرعة التي أقامته شركة دودج .

دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائية

تنتمي سيارة دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائية إلي فئة السيارات الكوبية، وتحتوي علي بابين فقط ، و أربعة مقاعد ، ولوحة قيادة رقمية مكثفة ومميزة ، وتعمل سيارة دودج تشارجر وتشالنجر بالاحتراق الداخلي .

دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائية

تأتي المقصورة الداخلية لسيارة دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائية ، بضوء محيط باللون الأحمر يمتد عبر العرض الكامل للوحة القيادة ، ويمتد إلى كل باب، بالإضافة إلي شاشتان رقميتان بزاوية باتجاه السائق. وشاشة مقاس 12.3 بوصة خلف عجلة القيادة ذات القاعدة المسطحة المكونة من ثلاثة أذرع ، وشاشة تعمل باللمس مقاس 16 بوصة تم وضعها فوق مقبض ناقل الحركة.



دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائية

تتوافر سيارة دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائية بإشارات تصميم من دودج تشارجر موديل 1968 الأيقونية، مقترنة بناقل حركة متعدد السرعات eRupt كهروميكانيكي يسمح بالتحكم اليدوي في التروس كما هو الحال في سيارات الاحتراق الداخلي.

دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائية

تصدر سيارة دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائية صوت ضوضاء يحاكي صوت محرك ثماني الأسطوانات، وستغلب سيارة دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائية أسلافها من ذوي الاحتراق الداخلي في خط مستقيم.

دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائية

زودت سيارة دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائية ببطارية 800 فولت، وتقنية الشحن السريع وميزة باورشوت للدفع لتمرير التجاوزات السريعة.

دودج تشارجر دايتونا SRT الكهربائية

والجدير بالذكر أن طراز دودج تشارجر دايتونا SRT مجرد نموذج أولي في الوقت الحالي، ويتوقع رؤية شيء مشابه جدًا به في صالات عرض دودج لعام 2024 .