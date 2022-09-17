القرش: التوسع في الزراعات المطرية بهدف الاستفادة من المياه

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، مزايا الزراعات المحمية والمطرية ومدى تأثير ذلك على معالجة المياه واستصلاح الأراضى .



وأوضح " القرش " خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن الزراعات المحمية تختلف عن المطرية خاصة أن الزراعات المحمية تتم عن طريق تدشين صوب زراعية وأماكن لإنتاج الخضروات والفاكهة ويتم التحكم بها وفقا لظروفها المناخية وبالتالى توجد عملية مراقبة ومتابعة دورية تحافظ على المنتج بمواصفات معينة .



وأشار إلى التوسع فى الزراعات المطرية وتدشين مشروعات فيها منها الشعير ، القمح ، المنتجات الزراعية للاستفادة من المياه ، وإدارة ملف المياه فى الوادى والدلتا وعمليات تحلية مياه البحر ، وتطوير استخدام المياه والحصول على أفضل قيمة وتطبيق معالجة ثنائية وثلاثية وفقا للمواصفات القياسية الدولية وفق لعمليات الفحص والمراقبة ، ومنافسة مصر فى تصدير العديد من الحاصلات الزراعية وهناك ثقة دولية فى العديد من المنتجات .