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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معلومات الوزراء: انخفاض معدل الإنجاب في مصر خلال 2021

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي- فيسبوك، مؤشرات تنظيم الأسرة في مصر .

وأوضح المركز، أن مصر شهدت زيادة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة في 2021، لتصل إلى 66.4٪، مقارنة بـ 58.5٪ في 2014، وذلك وفقا لأحدث بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية.

وأشار المركز إلى نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، أظهرت انخفاض معدل الإنجاب الكلي في مصر لعام 2021؛ حيث انخفض بمعدل 23%، ليصل إلى 2.85 طفل لكل سيدة في 2021، بعدما وصل إلى 3.5 أطفال لكل سيدة في 2014.

وأوضح المركز أن جهود قطاع الصحة المصري نجح في خفض نسب الأطفال المصابين بالتقزم لتصل إلى 13% في 2021، وكذلك خفض نسب الأطفال المصابين بالنحافة لتصل إلى 3% في 2021، وذلك وفقًا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث بيان له عن المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021. 

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