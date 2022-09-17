شاهد| أغرب هدية تلقاها الملك تشارلز من سيدة بريطانية

تعرض الملك " تشارلز" لموقف ساخر، خلال استقباله لمحبيه والترحيب بهم، أثناء سيره وسط الجمهور بمدينة كارديف البريطانية، أمس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أهدى أحد الجماهير الملك "تشارلز" قلماً بهدف مساعدته في حال احتياجه إلى قلم لتدوين أي شئ يود كتابته، في مشهد مضحك أثار ضحك ملك بريطانيا الجديد.

سبب منحه الملك القلم

ويأتي ذلك بعدما غضب الملك "تشارلز" من سقوط الحبر من أحد الأقلام خلال استخدامه خلال زيارته لقلعة هيلزبورو، مما دفعه هذا الأمر إلى استخدام قلمه الخاص لتجنب لهذه الحوادث.

وكان من الواضح أن الجمهور شعر بإحباط الملك بعد أن ظهرت مقاطع للملك عبر الإنترنت تظهره مستاءا من واقعة سقوط الحبر من أحد الأقلام خلال زيارته لقلعة هيلزبورو.

حب الجمهور

وأظهر مقطع الفيديو، امرأة واقفة بين الحشود المحتفية بتنصيب الأمير "تشارلز" كملك، وتمنح الملك قلماً وهي تبتسم له بخفة، حيث ضحك وصفق الجمهور لها.

فيما أخذ الملك تشارلز القلم بخفة ونظر إليه في يده وبدأ يضحك، ومن الواضح أنه كان مستمتع بالإيماءة حول القلم.

وكان الملك والملكة وصلا إلي مقاطعة ويلز أمس في أول زيارة لهما منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

فيما شق الزوجان الملكيان طريقهما إلى كاتدرائية لانداف لحضور صلاة وتأمل لأمه الراحلة وأطول رئيس دولة في بريطانيا.